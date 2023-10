Wendy Guevara hace “el oso” al promocionar una marca; tipo Pedrito Sola

MÉXICO.- A pesar de que actualmente Wendy Guevara es una personalidad millonaria gracias a su trabajo como creadora de contenido y a que ganó La Casa de los Famosos México, ni todo el dinero que tiene la ha alejado de ser patrocinada de marcas, con las cuales ella ha aceptado, ya sea de manera directa o indirecta, a colaborar.

Desde que ganó el famoso reality show donde compartió escenas con Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho De Nigris, la famosa se ha colocado más que nunca en el centro de los reflectores, especialmente gracias a su sencillez y manera despreocupada de hablar.

Es precisamente ahora su esencia despreocupada y libre de miedos a ser juzgada, que ahora la integrante de “Las perdidas” llamó la atención luego de que a través de redes sociales comenzó a hablar de sus gustos personales, especialmente a la hora de consumir alimentos y bebidas, por lo que ahora se ha enfrentado a una fuerte equivocación y bochorno mientras se encontraba en una transmisión en vivo.

Wendy Guevara vive bochornoso error en vivo

Fue durante una entrevista que tuvo con el influencer y creador de contenido Adrián Marcelo, que la amiga de Paolita Suárez y Kimberly se sinceró respecto a que ella prefiere comer en el mercadito en lugar de ir a restaurantes caros, pues prefiere los tacos a los cortes finos.

Fue dentro de esta conversación que Guevara decidió revelar que a la hora de consumir bebidas prefiere tomar cerveza, incluso señaló que ella puede estar toda la noche tomando “cheve”, algo que siempre le ha gustado y que prefiere en comparación de botellas caras.

¿Qué marca de cerveza patrocina a Wendy Guevara?

Fue justo en esta intervención que Adrián Marcelo le preguntó que cuál es la marca que más disfruta tomar, aquí llegó el bochornoso momento para Wendy Guevara, quien reveló que su favorita es la cerveza “ultra” (en el minuto 11:30) sin embargo, a los pocos segundos se quedó dudosa, por lo que preguntó a su equipo de producción que cuál era su marca.

“¿Cuál es mi marca? Dos equis, y yo diciendo que Ultra (…) Ah no wey a mí me encanta tomar cerveza, me encanta más la Dos equis, es la que tomó”, dijo la líder de “Las Pérdidas” al darse cuenta de que había caído en un error al mencionar una marca de la competencia, algo que sin duda trajo a la memoria de los internautas el momento icónico de la televisión en el que Pedrito Sola se equivocó con una marca de mayonesa que debía promocionar, sin embargo, terminó dándole el “gol” a una empresa de la competencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO