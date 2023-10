“Para que se embaraza”: Hombre niega asiento a mujer en transporte público

CIUDAD DE MÉXICO.- Por caballerosidad es bien conocido que los hombres tienen que ceder el asiento a una mujer sobre todo en el transporte público, sin embargo, en Puebla esto no sucedió, situación que desató la polémica en redes sociales.

El incidente ocurrió en un autobús de la ruta U-201, donde un hombre se negó a ceder su asiento preferencial a una mujer embarazada que además llevaba consigo a otro niño.

Los pasajeros del autobús le exigieron al hombre que cediera el asiento, pero él se negó, increpando a la dama diciéndole “para que se embaraza”, situación que desató la ira entre entre los usuarios.

Cabe señalar que hasta que llegó a su parada fue el momento en el que finalmente se levantó el sujeto en medio de reclamos airados tras su comportamiento poco caballeroso.

Dicho actuar generó indignación y críticas luego de ser expuesto el material por el medio local @laredcincoradio en sus redes sociales, pues los testigos del incidente consideraron su actitud como falta de empatía y respeto hacia una mujer embarazada que claramente necesitaba el asiento preferencial.

Lo realmente preocupante es que nadie más lo quiso ceder con tal de resolver rápido el problema. No tiene educación el chavo, pero también ninguna de las mujeres le dio el asiento a la embarazada. A nosotros en la primaria de los 80s nos enseñaron que se le cede el asiento a Personas con alguna dificultad motriz, Ancianos, Mujeres, (embarazadas o no)”, fueron algunos de los comentarios.

😡 || “Para que se embaraza” dice este “hombre” a pasajeros del RUTA U-201 quienes le exigían que le cediera el asiento preferencial a una mujer embarazada quien además llevaba a otro niño. El tipo no le dio el asiento hasta que llegó a su parada. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/IcsgPnAOeg — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 5, 2023

Por otra parte, por increíble que parezca también hubo voces que defendieron la postura del joven, argumentando que él tiene derecho a ese asiento porque ya cubrió un pasaje, pese a que iba sentado en un lugar reservado justo para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas.

Perdón pero él tiene derecho a decidir si dar o no dar el asiento a quien sea no pueden obligar a alguien. El hombre que no cedió el asiento ¿está obligado por alguna ley? ¿Si un hombre aborda el camión y lleva uno o dos hijos, las mujeres están obligadas a ceder su asiento? Los hombres también se cansan, cubren jornadas de trabajo más duras qué las mujeres. El hombre tiene el derecho a tomar un asiento ya que el pago un pasaje completo, no es obligación proporcionar el asiento”, refirieron usuarios.

