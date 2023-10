Pese a rondines y cámaras, siguen los reportes de robos en Victoria

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Habitantes del Fraccionamiento las Flores afirman que los robos de casa habitación y vehículos están peores que nunca

Pese a las tácticas que han puesto las autoridades de seguridad como realizar rondines y llevar la torre de vigilancia.

De forma anónima, porque han recibido amenaza de los mismos ladrones y asaltantes, los habitantes señalan que la estrategia no ha dado resultado por lo menos en su zona y lo que han optado es por armarse por completo de cámaras de seguridad.

“Hace tiempo nos pusieron una cámara de vigilancia que la verdad no sirvió de nada, hicieron rondines las primeras semanas y ya después no volvieron a pasar y si los detienen a los ladrones pero como no hay denuncias salen y vuelven a robar”

Los vecinos señalaron que actualmente existen más robos que cuando hicieron la denuncia pública hacer un par de meses, además que confiesan no hacen publico tanto como anteriormente por temor a represarías.

“Nos amenazaban los padres o familiares de los ladrones, que porque publican a mi hijo que nos iban a demandar por publicar las imágenes de quienes fueron captados robando, los defienden sin importar que en el video se ve donde roban”

Como última opción los vecinos optaron por armarse de cámaras de vigilancia, la meta es tener al menos una en cada esquina para de esta forma interponer una denuncia de forma más completa.

“La gente no dice nada o les da miedo a poner denuncias porque dicen que la verdad la mayoría no procede, a la señora que se le metieron a su casa, la denuncia no procedió y el ratero volvió a robar otra casa hace poquito”

Finalmente dijo que lo que se han estado robando últimamente son bicicletas, motos y carros los cuales estacionados se meten los arrancan y se van, esto en particular de modelos no tan recientes o que no cuentan con alarma.

Raúl López García