Se aprovechan y piden dinero para gastos de hospital y funeral de víctimas

Familiares de una víctima mortal del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz acusan a personas no identificadas de solicitar dinero para gastos hospitalarios y funerarios.

Josué Daniel Hernández Rodríguez, pariente de Leticia “N”, que falleció la noche del miércoles compartió su molestia.

“Aquí nada más el medio es para desmentir lo que supuestamente están publicando. Ya que en base a familiares y amigos nos han informado que se está pidiendo ayuda- Nosotros , nadie de la familia García Bravo ha solicitado ayuda”.

“La familia, nunca ha solicitado nada por esa supuesta persona que se hace llamar en redes sociales, “J” que ha pedido ayuda”.

Mayra Bravo, hermana de la víctima mortal, dijo: “No la conocemos, no sabemos de dónde es, tiene fotografías, tiene dirección de mi familia, que es falsa…Pasa y dice dirección, pone nombre y dirección( falsa).

La mujer dijo que “J”, además compartió una fotografía de su hermana en la zona del desastre.

“En una fotografía se exhibe a mi hermana tirada, en el momento del desastre, soy yo la persona que sale en esa fotografía parada son mis piernas, las que estoy con mi hermana tapando”.

La familia coincide en que no se tienen evidencias de que “J” se encontraba al interior de la iglesia cuando se produjo el incidente.

“Y ahorita que estamos viendo esa fotografía quiere decir que ella estaba en el evento o llegó, porque si ella como dijo en sus entrevistas que ha dado que ella estuvo ahí dentro, yo no lo creo, porque primero dice que estaba de un lado mero enfrente bautizando y después dice que vino a ayudar a la gente de la entrada. NO ES verdad porque la situación de nosotros que estuvimos ahí, no pudo haber venido una persona de enfrente hacia atrás y estar como si nada”.

¿QUÉ SE PUBLICÓ EN REDES?

La usuaria “J” escribe en lo que aparenta ser su página de Facebook

“Buenos días a todos solicito apoyo para una de las afectadas en el desplome de la losa de la iglesia de la santa cruz ya que ella acava de fallecer su nombre leticia .. (sic)”.. estaba en el hospital Carlos Canseco x medio de otra amiga doy esta información quien apoya para los gastos del funeral”

POR JOSÉ LUIS RDZ.