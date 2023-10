Después de casi20 años se reúnen actrices de ‘Chicas Pesadas’

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert disfrutaron de una mini reunión de “Chicas pesadas” en Los Ángeles el pasado viernes, sin embargo, la gran ausente fue Rachel McAdams, quien personificó a Regina George.

Las tres actrices han seguido siendo amigas desde la película de 2004, que se ha convertido en un musical, y la próxima película del musical.

Según Vanity Fair, el cuarteto estaba interesado en participar, pero las negociaciones se estancaron debido a una oferta salarial “irrespetuosa”.

Sin embargo, parece que este próximo anuncio podría ayudar a estos tres a sacar provecho de la icónica película.

¡Reunion #MeanGirls!#LindsayLohan, #AmandaSeyfried y #LaceyChabert se reencontraron para filmar un comercial en el que interpretarán a los personajes de la popular película. pic.twitter.com/b2EDBUPhOR — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) October 6, 2023

La nueva mamá Lindsay, de 37 años, que anunció el nacimiento de su hijo Luai en julio, apareció con una blusa negra abotonada de manga larga y unos pantalones grises de pierna ancha.

Amanda, de 37 años, lució un look de negocios con unos pantalones negros, un top rosa brillante y una americana gris con botines negros de suela gruesa.

La estrella de Dropout llevaba el pelo largo y rubio alisado y llevaba un micrófono como accesorio para el anuncio que estaban rodando en un campo de fútbol y atletismo de un instituto.

Lacey, de 41 años, lució elegante con un vestido rosa sin mangas de corte ceñido al cuerpo y zapatos de tacón en tonos neutros mientras caminaba junto a un descapotable plateado.

Han pasado casi 20 años desde el estreno de Chicas pesadas, la película que las unió.

La galardonada película, escrita por Tina Fey e inspirada en el libro de Rosalind Wiseman Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescence, sigue resonando entre el público de todas las edades.

En una publicación en las redes sociales para conmemorar el 19º aniversario de la comedia, Lacey escribió:

“Siempre estaré agradecida por haber formado parte de esta película tan especial. Las amistades que se formaron gracias a ella siguen llenando mi vida de alegría. Gracias a los fans por todo el apoyo y el amor de todos estos años”.

El Día de Chicas pesadas se celebró el 3 de octubre con la publicación por parte de Paramount de la película original en TikTok en 23 fragmentos diferentes, de entre 60 segundos y 10 minutos.

Ese mismo día, el estudio anunció que la versión musical, basada en el espectáculo teatral, llegaría a los cines el 12 de enero.

El musical Mean Girls iba a estrenarse originalmente en streaming, pero la película funcionó muy bien entre el público y Paramount decidió llevarlo a la gran pantalla.