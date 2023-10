El mexicano Orion Hernández estaba en un rave en Israel cuando fue secuestrado por Hamás

Orion Chirris es un mexicano que forma parte del negocio musical, estaba en un rave de la UP que ya ha sido públicamente expuesto por ser el centro de los secuestros del grupo Hamás que a la par de los cohetes, iniciaron ataques simultáneos por tierra, donde presuntamente secuestraron a varios jóvenes. Ahora su familia y amigos lo buscan en las redes sociales.

Buscan a mexicano que fue a un concierto en Israel cuando estalló la guerra

A través de las redes sociales aparecieron las primeras pistas sobre Orion. El primo de Shani Louk, una mujer alemana de 30 años que también habría sido secuestrada y asesinada por un grupo de Hamás, dijo que eran una pareja, y que ambos estaban presentes en la fiesta de música electrónica.

Momentos más tarde se supo que se trata de un sujeto de nombre Orión Hernández Radoux. El fotógrafo y documentalista Amir Weiss dio a conocer que es uno de sus amigos más cercanos, e informó que tanto él como algunos otros viajeros internacionales estaban juntos en un grupo, y los estaban buscando.

Orion estaba con su novia, Shani Louk, fueron presuntamente secuestrados por Hamás

Otra amiga suya, Flor de Loto Vasthy, aseguró que su amigo estaba en una fiesta denominada como Supernova Universo Paralello Israel Edition. Pidió a todos locales que le den información si saben cómo contactarlo, o a quien lo haya visto que se comunique para dar alguna noticia de su paradero. Más tarde publicó una reflexión para el cese de la violencia:

“Si eres rave, entiendes perfectamente que no importa el color, tu ropa, tu dinero ni tu físico, todos somos iguales bailando, no existe el racismo. Todos vamos por el mismo objetivo, disfrutar de ese gran momento. Me duele que mis hermanos hayan tenido que pasar por un momento tan terrible, muchos están desaparecidos y otros han muerto, eso es lo más insoportable”, escribió a través de Facebook.

“Mi más sentido pésame a los que ya no están aquí, de todo corazón y mi mejor energía para ayudarles a comprender cómo son las estrellas psicodélicas”

La familia de Orion lo buscó incansablemente

A los mensajes se sumaron más amigos, como Pao Benavente Iglesias, quien aseguró que en otra parte del mundo lo buscan sin parar sus padres y su hermanos, además de revelar que tiene una hija, niña que aparece en muchas fotos de las redes sociales con él. De hecho, la última publicación de Orion es con su pequeña desde Grecia.

Por otra parte, un hombre identificado como Yusel Rodríguez, publicó en sus redes sociales que ya lo están buscando, y que se mantiene en contacto con su padre para intercambiar las recientes noticias, pero hasta el momento no ha podido confirmar su estado de salud, ni tampoco la ubicación.

“Estoy en contacto con su padre, lo estamos buscando desde ayer, ahora la situación es un gran caos, mucha gente está perdida, así que lo mejor es orar por todos ellos. Dejense de seguir esparciendo el terror y el morbo por favor”.

No son los únicos jóvenes que se sabe, han sido secuestrados dentro de este rave. También fueron publicados videos donde se puede ver que Noa Argamani es llevada por la fuerza en una motocicleta, mientras su novio tuvo que caminar junto a dos hombres que lo escoltaba. Su nombre es Avi Nathan, a quien tampoco han encontrado.