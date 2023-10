Residentes del sur de Tamaulipas varados en Israel por guerra

Residentes de la zona sur del estado se encuentran varadas en el aeropuerto de Tel Aviv en Israel, debido al conflicto bélico que se registra en aquella región del mundo.

A través de redes sociales, pidieron la intervención de autoridades mexicanas para dejar esa nación.

Dieron a conocer que son 8 mexicanas las varadas, 4 del sur y 4 de San Luis Potosí.

Visitaban Tierra Santa y en su viaje continuarían a Roma, sin embargo, en estos momentos no pueden salir del aeropuerto de Tel Aviv.

Las residentes de esta zona son Eugenia Rodríguez, Martha Elba Badillo, Genoveva Álvarez y Yolanda Enríquez.

En su cuenta de Facebook, Yolanda Enríquez pidió ayuda para que se difundiera su situación para dejar cuanto antes ese país.

“Teníamos el vuelo programado para hoy y la aerolínea y el seguro nos dijo que en tiempos de guerra no se hacen responsables, no hay vuelos, cambios, no reembolsos”, explicó.

“No hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadiense e israelí, las cuales dan prioridad a sus ciudadanos, por favor compartan”, dijo.

Por Benigno Solís