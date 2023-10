“Soy una pobre nómada con una maleta”: Joven critica el divorcio de sus padres

Vivir la separación de los padres no es un proceso fácil, especialmente porque los hijos suelen quedar en medio de todo. Una joven ha desatado polémica al revelar públicamente lo que opina sobre el divorcio de sus progenitores.

Según sus declaraciones, este tema le ha causado molestias en su vida diaria, ya que no entiende por qué sus padres la han convertido en una especie de ‘nómada’, llevándola a momentos de tensión y constantes cambios de residencia.

La joven compartió sus pensamientos a través de un video en el que muestra su caminata por las calles de Barcelona mientras se queja de llevar maletas todo el tiempo en lugar de estar asentada en un mismo lugar. Ella considera que ser una ‘nómada’ ha resultado ser un grave problema en su vida, y no puede evitar expresar su frustración.

En sus propias palabras, “Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida, la gente pensará: ‘¡Ay, qué guay esta chica que se va de viaje!’. No, cariño, me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo”.

@paulisls en mi ig:paulisls cuelgo mas cositas. no puedo mas💋💋💋 me dedciare al derecho matrimonial para crujirlos a todos por malos💋💋 humor HUMOR ♬ sonido original – Paula

Joven le manda mensaje a futuras parejas

La joven también envió un mensaje a las parejas que planean formar una familia, instándolas a pensarlo dos veces antes de tener hijos si no están seguros de poder mantener una relación estable. Su experiencia la lleva a afirmar que los hijos no tienen la culpa de que los padres no contemplen cómo afectaría su separación a su descendencia.

En sus propias palabras, “Por favor, futuras parejas que me están viendo a punto de contraer matrimonio, no sean tan hijos de p*ta y tenganlo claro. No pasa si dicen que no y no se casan, pero luego no tengan hijos, porque esto es lo que pasa: un infierno”.

Además, en la descripción del video, expresó su deseo de estudiar derecho para poner ‘orden’ en las uniones conyugales y aseguró que se dedicará al derecho matrimonial para “crujirlos a todos por malos”

El contenido del video generó una variedad de reacciones en las redes sociales, y no todos estuvieron de acuerdo con la joven. Algunos la tildaron de berrinchuda y egoísta, argumentando que no pensaba en aquellos hijos que eran completamente olvidados en medio de un divorcio.

“No puedo más de la risa con la generación de cristal”.

“Problemas del primer mundo. En el tercero los dejan solos”.

“Que alguien le diga a esa niñata que dos personas que no se aman y no quieren convivir, no tienen que sacrificarse y ser infelices por haber traído hijos al mundo”.