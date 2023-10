Analizan Demandar a la Iglesia por Colapso

La familia de un grupo de siete víctimas mortales del derrumbe de la iglesia evalúa interponer una demanda penal y civil contra la iglesia y contra quien resulte responsable.

Alejandro Castillo Alvarado, hijo de un hombre que falleció en el incidente, comparte que la iglesia no se encargó de la cobertura de los gastos médicos ni funerarios de los involucrados.

“(¿Han pensado interponer una denuncia?) Si, obvio, pero estamos esperando que el abogado, tenemos un abogado que está checando la carpeta de investigación que está armando la Fiscalía, en base a ello pues vamos a tomar acción familiar. Si o si nos vamos sobre la administración de la iglesia y ya si ellos quieren deslindar responsabilidades del padre, ya será cosa de ellos”.

“Todo apunta a que sí. Vamos a interponer una demanda penal al Ministerio Público y a la Fiscalía y una demanda civil en el Juzgado civil, porque aquí claramente ante nuestros ojos, los responsables es la administración de la iglesia”.

El familiar, explicó que es prioritario que se asienta un precedente.

“No como prioritario es justicia y también nuestra responsabilidad civil, hoy fue esta iglesia y nos tocó a nosotros y si nosotros no hacemos nada pues seguramente puede pasar en otro lugar, puede ser una iglesia, puede ser una escuela, un hospital”.

Hasta el momento, dijo que no recibieron apoyo económico por parte de la iglesia.

“No se han hecho responsables de manera legal, como debe de ser. Obviamente vamos a ir actuando. Vamos a ir a paso lento, pero seguro

El hombre compartí que la institución religiosa contaba con ingresos económicos que le habrían permitido darle el mantenimiento adecuado.

NO DEBIERON RETIRAR LOS ESCOMBROS

Castillo Alvarado, explicó que no le pareció correcto que fueran retirados los escombros del área del incidente.

“En mi opinión debieron de haber dejado todo ahí, durante esos dos meses de tiempo que dure la investigación, pues para que hagan pruebas de todo tipo de material, cualquier tipo de vestigio, y no, limpiaron todo, toda el área y pues a mí no me pareció, ni a mi familia. Sentí, impotencia, molestia, inconformidad, debieron de haber dejado el área completa, los escombros ahí debieron de haber protegido esa área durante el tiempo que duré la investigación”.

Y agregó

“Porque a mayor evidencia, hay mayor posibilidad de presentar un dictamen claro, honesto y justo

Sobre todo, real, de lo que realmente pasó y no haber limpiado todo y tomar una pequeña muestra”

SIN ASESORAMIENTO DE LA FISCALÍA

Alvarado Castillo, agregó que la Fiscalía no ha tenido un acercamiento con los familiares de las víctimas.

“(La fiscalía) Negativo, ni siquiera ha habido un acercamiento. La Fiscalía ni siquiera ha dado un llamado a las víctimas para explicarnos que tienes que ir a declarar, si para que también se esclarezca y se aclare el caso a profundidad y sobre todo se les asigne sobre todo un asesor legal, para que cada víctima de manera individual en su caso tome la mejor decisión, ¡apoyados con estos asesores!, añadió.

Datos

7 personas fallecidas

“Para nada, nosotros cubrimos la funeraria, cubrimos el traslado y cubrimos los servicios de fosa, tanto como de mantenimiento”.

“Mucha gente, es de que, pues no hagamos nada, que por que aquí no van a hacer nada— Nosotros estamos esperando, ahora si que lo que nos comparta el abogado, después de ver la carpeta”.,

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón