Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y lo compara con un perro

Durante varios meses Nicki Nicole y Peso Pluma han desatado rumores de romance debido a que se les ha visto juntos en diferentes lugares en plan de cita o hasta tomados de la mano. Aunque ninguno de los ha confirmado o desmentido si existe un noviazgo entre ellos, recientemente la argentina habló sobre el intérprete de “Ella Baila Sola”.

En una entrevista, la famosa fue cuestionada sobre la relación que tiene con Peso Pluma y aunque todo indica que podrían ser pareja, la argentina se limitó a decir que solamente son buenos amigos.

Sin embargo, la declaración que causó controversia fue cuando la cantante comparó a Peso Pluma con un perro.

“Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘qué onda’”.

Finalmente, Nicki Nicole reiteró que solamente existe una buena amistad con Peso Pluma.

“Es muy caballeroso (…), me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. La realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay límites, reglas, ni nada. Yo no tengo drama”.

Las declaraciones de Nicki Nicole rápidamente generaron memes y varios comentarios en contra de la famosa debido a que muchos comenzaron a defender a Peso Pluma.

Nicki Nicole: “Peso Pluma me cae bien. Es como si me preguntan todo el tiempo porque salgo con un perro” pic.twitter.com/bQAsFDU5HJ — 703 🌵 (@sietecerotres_) October 11, 2023

Nicki Nicole responde a las críticas en su contra

Poco después de que se volvieran viral las declaraciones de la argentina sobre Peso Pluma y que muchas personas salieran a defender al mexicano, la cantante acudió a X para aclarar la situación y aseguró que sus palabras las estaban sacando de contexto.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

Hasta ahora Peso Pluma no ha salido a dar una declaración respecto al polémico comentario de Nicki Nicole.