Adela Noriega aclara rumor sobre si Peso Pluma es el hijo que tuvo con un expresidente de México

Adela Noriega fue una de las actrices más aclamadas de las telenovelas mexicanas, sin embargo, en el punto más alto de su carrera desapareció del medio artístico. Todo esto se dio en medio de los rumores que apuntaban que la celebridad había tenido una relación con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y que además había tenido un hijo con él. Sin embargo, antes de dejar para siempre la industria del entretenimiento, la protagonista de telenovelas habló por primera vez de su supuesto primogénito.

En 2008 la actriz protagonizó la telenovela “Fuego en la sangre”, al lado de Eduardo Yáñez; y aunque fue muy exitosa gracias a sus altos niveles de audiencia, Noriega decidió dejar los melodramas y todo el mundo del espectáculo, pues desapareció repentinamente sin decir nada sobre su retiro definitivo. Es por este motivo que los rumores acerca de su supuesto embarazo del exmandatario se reavivaron y tomaron fuerza en redes sociales.

Adela Noriega aclaró su relación con Ricardo Salinas de Gortari

Sin embargo, previamente la estrella de la telenovela “El manantial”, ya había hablado sobre las especulaciones acerca de su relación con Carlos Salinas de Gortari. Desde los años 90, Adela se había sido vinculada con el político mexicano, por lo que en 1998, ofreció en una entrevista a Cristina Saralegui en la que desmintió la información, pues explicó que no tenía una relación con él y mucho menos tuvo hijos.

“Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente”, comentó Adela Noriega, en aquella conversación en la que también destacó que en un principio “le dieron rabia” los rumores, pero después de lo tomó con humor.

“Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, y por televisión no quedas embarazada”, señaló la ex protagonista de melodramas, quien en ese entonces fue vista cuidando a un niño, el cual resultó ser su sobrino Alejandro. Fue de esta forma que la actriz desmintió su relación con el político mexicano y su faceta como mamá.

¿Cuántos hijos tiene Adela Noriega?

Hace unas semanas, el rumor de que Adela Noriega y Salinas de Gortari habían tenido un hijo acaparó las redes sociales debido a que se especuló que este sería el cantante Peso Pluma. Al respecto, la productora, Carla Estrada, quien también es su amiga, declaró que, hasta el tiempo que la conoció, la ex actriz de telenovelas no tiene hijos, por lo que refutó la información de que el intérprete de “Ella baila sola sea su primogénito”.

“Primero pobre Peso Pluma, segundo a Adela déjenla en paz por favor, nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir, en la época que estuvimos muy cerca no (tuvo hijos)”, dijo a los medios de comunicación. “Quién sabe (de dónde salió ese rumor) porque ni se parece Peso Pluma a Adela… Yo creo que hay gente creativa”, manifestó.

