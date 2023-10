Así puedes ahuyentar a los zancudos de tu casa de forma natural

Los zancudos son insectos presentes en lugares cotidianos y es muy fácil que entren en nuestro hogar especialmente en nuestra habitación, situación que se vuelve muy incómoda sobre todo cuando no nos percatamos de su presencia y despertamos llenos de piquetes. Pero no debes espérate hasta que anochezca para verificar este insecto entró o no en tu casa, lo mejor es que tengas un antídoto preparado en varios rincones de tu hogar para que no se atrevan a pasar.

Los zancudos machos no pican, ni se alimentan de nuestra sangre, su principal alimento es el néctar y savia de algunas frutas, mientras que algunas especies de hembras suelen tener una dieta más variada y estas sí se pueden alimentar de sangre al picar directamente por nuestra piel y la de algunos animales debido a que se sienten atraídos por los niveles altos de ácido láctico presente en la piel, por nuestro olor corporal y el dióxido de carbono (CO2) que emitimos.

¿Cómo ahuyentar a los zancudos de forma natural?

Hay una forma natural con la que puedes alejar a los zancudos de tu casa, solo necesitas una fruta que es el limón verde o amarillo y especia natural; clavo. Con esta técnica los moscos ni si quiera querrán entrar a tu casa y tú y tu familia estarán libres de lo incómodos que pueden llegar a ser sus piquetes cuando producen ronchas.

Paso 1: Corta por la mitad varios limones e inserta en ellos sus gajos de 6 a 7 clavos de olor.

Paso 2: Coloca estos dos ingredientes en un plato y luego ponlos en cada una de las habitaciones de tu casa, de preferencia cerca de la ventana que es por dónde usualmente entran estos insectos.

¿Qué olor no les gusta a los mosquitos?

Remedio natural para zancudos

Esta forma tiene una respuesta muy clara, los zancudos se alejarán e incluso no si quiera entrarán por las ventanas en cuanto detecten el aroma cítricos se alejaran, esto porque el olor del limón y el clavo les resultan muy desagradables y no solo para los mosquitos también para las moscas. Para que esta táctica sea efectiva, debes cambiar los limones y los clavos por otros frescos cada 10 o 15 días.

Remedios caseros los zancudos

Si quieres reforzar esta técnica, también hay otros remedios naturales infalibles para ahuyentar a los zancudos de tu hogar y esto puede lograrse con hierbas aromáticas, pero igual que con el limón h el laurel, éstas deben estar frescas y cambiarlas periódicamente. Te sugerimos que las tengas en una maceta para que mejor las puedas cultivar.

Planta para los zancudos

Laurel

Romero

Limonero

Albahaca

Tomillo

Lavanda para eliminar zancudos

El olor de la lavanda es fascinante para nosotros pero para muchos insectos, como las polillas, las pulgas, moscas y los zancudos no lo es. Una forma de ahuyentarlos es colocando una planta de lavanda dentro de tu hogar o ayudándote de aceites esenciales.

¿Cómo eliminar mosquitos de la cocina?

La cocina es el lugar donde hay mucha comida o fruta que puede atraer a los zancudos y si quieres que no se paren por tu cocina y mantener una higiene adecuada, también puedes poner el limón con el clavo cerca de la puerta o venta que de al exterior. Te sugerimos no usar aceites esenciales en esta área porque pueden impregnarse en tus alimentos.

