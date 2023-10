Denuncia la UIFE a más ex funcionarios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por la probable comisión de delitos como corrupción y daño patrimonial al Estado, el cual podría ascender a varios millones de pesos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), presentó este jueves, tres denuncias contra ex servidores públicos de la pasada administración estatal.

Raúl Hernández Chavarría, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Jesús Govea Orozco las tres denuncias en contra de ex funcionarios que ocuparon cargos de primer nivel en la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, Secretaría de Bienestar y Administración.

En estos casos, la UIFE inició un proceso de investigación, con base en la información que se obtuvo en el proceso de entrega-recepción, logrando detectar diversos actos que podrían constituir hechos de corrupción, con apariencia de delitos que involucran a esas cuatro dependencias de la anterior administración.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, señaló que ahora corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción determinar la existencia o no de los delitos, los que de acuerdo a la investigación realizada, podrían ser peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades.

El pasado 22 de septiembre, el abogado Jesús Govea Orozco fue designado por la diputación permanente del Congreso del Estado, como encargado de la Fiscalía anticorrupción.

Ahora tiene la responsabilidad de revisar las denuncias que se hicieron llegar a esta Fiscalía por parte de la actual administración por hechos con apariencia de delito de funcionarios del pasado gobierno estatal.

De las más de 60 carpetas de investigación que la Fiscalía General remitió a la Fiscalía Anticorrupción, apenas en tres de ellas se ha logrado la vinculación a proceso de tres ex funcionarios, dos ex Secretarios de Educación y Seduma y una ex Directora administrativa de la Contraloría.

Esta semana, también se dio a conocer que la ex Directora Administrativa de la Contraloría Gubernamental en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, y podría recibir prisión preventiva como medida cautelar.

Alejandra “R” es acusada de haber realizado cobros como proveedora, mientras se desempeñaba como funcionaria de la Contraloría.

Esta vinculación a proceso se suma a la de dos ex Secretarios: Mario “G”, ex titular de la Secretaría de Educación, a quien se acusa del desvío de recursos públicos, y Gilberto “E”, de Seduma, a quien se acusa de haber otorgado beneficios ilegales a particulares con la condonación de multas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón