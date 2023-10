Hamás publica video con bebés y niños que habrían secuestrado en Israel

El grupo islamista Hamás habría publicado nuevas imágenes de lo que parece mostrar a niños israelíes que habrían sido secuestrados durante su asalto asesino al sur de Israel durante la noche del pasado sábado. El video, que fue publicado en un canal de Telegram de Hamás, retomado por el diario isralí The Jerusalem Post, tenía como título: “Combatientes de Hamás, mostrando compasión por los niños en medio de las batallas del Kibbutz de ‘Holet’ en el primer día de la Operación ‘Inundación de Al-Aqsa’”.

Durante el ataque de Hamás al Kibutz de Holit, trece israelíes fueron asesinados. Como las identidades de los niños que aparecen en el video aún no han sido confirmadas, no está claro si sus padres estaban entre los que murieron cuando fueron secuestrados. Fuentes de los medios hebreos informaron el viernes que las imágenes del reciente video de Hamás parecen mostrar que Hamás ha llevado a los niños israelíes de regreso a Gaza.

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2023