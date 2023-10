Hoy es viernes 13 y según las supersticiones hay reglas que debes seguir

MÉXICO.- ¿Eres superticioso? Si tu respuesta es afirmativa, te interesa saber 4 cosas que no debes hacer hoy viernes 13, o te podrías arrepentir.

El viernes 13 es considerado un día de mala suerte en varias culturas y religiones, como en la cristiana.

Según la Biblia, fue un viernes cuando Jesús fue crucificado; además, se cree que había 13 personas en la Última Cena, incluyendo a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.

Estos eventos hacieron que se asociara al viernes y al número 13 con eventos trágicos y de traición en la cultura occidental.

No hagas estas cosas el viernes 13 o te arrepentirás

Si eres de las personas que considera al viernes 13 como un día de mala suerte, el brujo de magia arcaica Roberto Runas tiene 4 recomendaciones de cosas que no se deben hacer para evitar arrepentirte:

* No cortes tus uñas o tu cabello, de hacerlo, podrías “cortar” también tu suerte

* Si tocan a tu puerta y nadie contesta, no abras, este año el velo entre dimensiones es muy delgado y podrías darle paso a entes indeseables

* No pidas préstamos ni entres en discusiones, con esto podrías “pretar” tu buena suerte y favorecer la generación de malas energías

* No olvides ofrendar una flor blanca a tus protectores

¿Qué significa el viernes 13? Por esto a la gente le da miedo

Existen otras explicaciones del por qué a la gente le da tanto miedo el viernes 13. Una de ellas proviene de la mitología nórdica.

Según una de estas historias, un día hubo una cena en la que 12 dioses estaban invitados.

Loki, el dios de la discordia y el caos, no fue invitado; aún así, se presentó como el decimotercer invitado, lo que terminó en una tragedia.

Otra historia alude al número 12, que es considerado un número completo y armónico. En oposición, el número 13 se ha visto como un número irregular y desafortunado, lo que ha sido reflejado en varias culturas y supersticiones populares.

La literatura también ha contribuido a la creencia de que el viernes 13 es un día de mala suerte.

Como ejemplo esta la novela de Thomas W. Lawson “Viernes 13″, de 1907, en la que se relaciona ese día con una caída en los precios de las acciones de Wall Street.

