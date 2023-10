Mamá genera polémica tras revelar que hace la tarea de sus hijas ‘para que no se estresen’

Una madre de tres hijos ha desatado un acalorado debate en línea después de admitir que completa las tareas de sus hijas cuando están “demasiado ocupadas” para hacerlo ellas mismas. Charlotte Weaver, originaria de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos, tiene dos hijas que asisten a 3° y 5° año de primaria. Su confesión sobre ayudar con las tareas ha generado una polémica sobre los límites de la participación de los padres en las responsabilidades escolares de sus hijos.

Según Lottie, la presión adicional para completar las tareas “no vale la pena”, especialmente cuando sus hijas participan en actividades extracurriculares como porristas y deportes, lo que las deja exhaustas al regresar a casa.

“Ayudaré a hacer la tarea de mis hijos con ellos. Sé que todos los padres ayudan, pero si mis hijas están ocupadas o si tienen prisa, o lo que sea, lo voy a hacer porque no voy a hacer que se estresen por problemas de matemáticas para los que no tienen tiempo de resolver. Lo haré, puede que no esté bien, pero ayudaré”, expresó.

Esta declaración ha dividido a cientos de padres en línea, algunos critican el enfoque “mimoso” de Lottie, mientras que otros lo encuentran aceptable y hasta envidiable. Lottie explicó que la presión del tiempo y la dificultad de algunos proyectos escolares son las razones por las que ofrece ayuda a sus hijas. “Algunos de estos proyectos los asignan los maestros… quiero decir, los niños tienen siete años”, defendió.

El debate se ha centrado en si los padres deberían hacer las tareas de sus hijos, con opiniones encontradas entre los padres. Algunos aplauden la actitud de Lottie, considerándola una forma de aliviar la carga a los niños, permitiéndoles disfrutar de su tiempo después de la escuela. Otros padres, sin embargo, argumentan que esta práctica no ayuda a largo plazo y puede perjudicar el desarrollo de la ética laboral y habilidades de estudio de los niños.

Algunos padres compartieron sus propias experiencias, señalando que la falta de tareas puede afectar negativamente el rendimiento académico de los niños en etapas posteriores de su educación. Otros expresaron su deseo de mantener sus hogares libres de deberes, defendiendo que los niños ya pasan muchas horas en la escuela y necesitan tiempo para descansar y relajarse en casa.

La polémica continúa mientras los padres debaten sobre los límites adecuados en la ayuda a las tareas escolares, cuestionando cuánta participación es beneficiosa para el desarrollo de los niños y cuánta responsabilidad deberían asumir por sí mismos.

