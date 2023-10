Chucho arropa a Nora

En el Partido Acción Nacional E han empezado los “golpes bajos” de los enfermos de poder que han secuestrado a este partido para seguir utilizándolo para hacerse más y más ricos.

El actual Presidente de este organismo político, Luis René “El Cachorrito” Cantú, sólo es un títere, un monigote de todos aquellos ex funcionarios estatales que no se cansaron de vivir a costa del erario público y que se niegan a dejar su vida de privilegios.

Por eso este cuate se atreve a generar todo un caos al interior de los panuchos realizando la expulsión de Diputadas y al suspender sus derechos partidistas a Nora Gómez durante tres años.

El Cachorro Cantú, junto con sus jefes, siguen queriéndole partir su “M” a este partido, pues sus intereses personales pretenden pisotear a todo aquel que no se presta a sus caprichitos perversos.

Por eso, el alcalde Chucho Nader, durante su discurso en la inauguración de una obra en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tam- pico, expresó su total respaldo a la Diputada Local, Nora Gómez.

Reconoció que ha trabajado mucho por Tampico en estos más de dos años que ha estado dedicada de lleno a su labor legislativa, sin descuidar sus recorridos en las colonias y su contacto con la raza.

Durante su estancia en el Congreso local, no se la ha pasado perdiendo el tiempo, ha buscado los canales y la manera para estar ges- tionando obras para su natal ciudad traducidas en obras y beneficios.

Próximamente el Gobierno del Estado estará anunciando unas obras que gestionó la Diputada local para ampliar el programa de pavimentación en las colonias y la movilidad por la ciudad.

Chucho agradeció su trabajo, sus resulta- dos, pero principalmente su valentía que ha demostrado por su amor a Tampico.

Y el mensaje fue que: Nora, no está sola.

¿QUÉ ONDA CON ROSA MUELA?

La ex priista, Rosa Muela, pareciera que trata de poner su nombre, a “producto de gallina”, en la mesa de decisiones rumbo al 2024.

Aunque, se ha visto, que no tiene palabra, pues un día amanece en el PRI, otro día los traiciona y se va con los Morenos, de donde la corrieron en el cargo público que tuvo de las becas del cabecita de algodón.

También no hay que olvidar que perdió la Presidencia municipal por este partido.

Y finalmente cayó en los brazos de Movimiento Ciudadano, a quienes sólo los quiere utilizar, cada que se avecina una época electoral.

De un día para otro quiere salir en la radio y hasta en la sopa, no ha entendido que su época de oro… Ya pasó.

Ya se le debe de dar chance a caras nuevas en el mundo de la política y no las mismas de siempre que ya aburren.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO