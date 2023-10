El abismo en las gubernaturas

En México, más del 70 por ciento de las entidades federativas están gobernadas por hombres, con 23 gobernadores en comparación con solo nueve gobernadoras. Esto implica que faltan al menos siete mujeres en los ejecutivos estatales. La brecha de género es amplia, alcanzando el 43.7 por ciento.

En el año 2024, se llevarán a cabo elecciones para nueve gubernaturas; en tres de las nueve entidades involucradas, ya está regulado el principio de paridad en sus leyes locales (Jalisco, Puebla y Yucatán), por lo que, el Instituto Nacional Electoral (INE) con base en su interpretación del principio de paridad y respetando las leyes locales, propone que el resultado total de la postulación de cada partido político sea, al menos, cinco mujeres y cuatro hombres. El proyecto de acuerdo ya fue aprobado, de manera unánime, en la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

No obstante, si realmente existe un compromiso con la representación democrática y la igualdad de género, los partidos políticos deberían ir más allá de la propuesta del INE y hacer una postulación mínima de siete candidatas y dos candidatos para esas posiciones de liderazgo político.

El proyecto de acuerdo cuenta con amplias posibilidades de ser ratificado por el Consejo General del INE, consejeras y consejeros tienen clara su obligación: garantizar el principio de paridad establecido en la Constitución desde la reforma de 2014.

Mientras el PVEM ha apoyado esta propuesta; las representaciones de los partidos PAN, PRI, MC y PRD argumentan que el INE están excediendo sus competencias, y sostienen que los partidos políticos podrían cumplir con el principio de paridad ejerciendo su derecho a la autodeterminación.

El representante del PAN incluso expresó: “El INE no tiene competencia en este asunto, ya hemos realizado los ajustes estatutarios requeridos por el Tribunal. Si es necesario, recurriremos al Tribunal para impugnar”.

El INE solo pretende asegurar que el compromiso que dicen tener, lo cumplan. Si el compromiso de los partidos políticos con la igualdad de género es genuino, ¿para qué impugnar un acuerdo que obliga a postular menos mujeres que el mínimo necesario para eliminar la amplia brecha de género en las gubernaturas?

Con o sin acuerdo del INE, en 2024, todos los partidos políticos deberían postular, como mínimo, a cinco candidatas en las gubernaturas en disputa. Esto permitirá cumplir con el mandato constitucional de paridad y garantizar la alternancia en el poder.

La brecha de género en las gubernaturas, junto con las disparidades observadas en la presidencia de la república y en las presidencias municipales, son las más amplias en los cargos de elección popular, verdaderos abismos que, a 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a ser votadas en todos los cargos, urgen acciones como las del INE para eliminarlas o, al menos, reducirlas.

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA