Hospitalizan al hijo menor de Talina Fernández

Este miércoles 18 de octubre se dio a conocer que el Patricio “Pato” Levy, hijo de la conductora Talina Fernández, fue hospitalizado recientemente. Así lo confirmó su hermano “Coco” Levy, quien indició que tuvo “una cosita” de salud por la que aún permanece en el nosocomio pero se negó a dar más detalles al respecto asegurando que sería su hermano quien lo haría en los siguientes días.

A finales de junio pasado la “Dama del buen decir” falleció a los 78 años luego de ser hospitalizada de emergencia, sus hijos informaron que la también actriz tuvo complicaciones de salud derivadas de una leucemia que le fue detectada en su etapa terminal. “Surgió muy rápido, no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionar”.

El productor Coco Levy fue cuestionado en el programa “Sale el Sol” sobre la salud de su hermano luego de que éste rechazara una entrevista argumentando que estaba enfermo, aunque se negó a dar más detalles indicó que su estado es favorable: “Tuvo una cosita por ahí y ya está en el hospital, está bien, pero no quisiera comentar al respecto. Sale en dos días, le hablas a Pato y que él te diga”.

¿Quién es Patricio Levy?

Aunque “Pato” Levy mantuvo un perfil bajo en la farándula en comparación con sus hermanos Jorge y Mariana Levy, en los últimos años compartió proyectos con su famosa madre como el podcast “Blah Blah Blah” que compartían en su canal de YouTube. “Mi mamá dejó muchas huellas en muchas personas, me dedicaré a seguir subiendo, haciendo programas. La vara la dejó muy alta para todos”, indicó en entrevista para el ya mencionado programa.

Recientemente, Gerardo Patricio Levy Fernández, como es el nombre completo del hijo de la actriz, admitió que su familia atravesaba por problemas económicos y por este motivo buscaban vender las propiedades que dejó la conductora como herencia. De acuerdo con lo mencionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la falta de dinero y trabajo podrían estar entre los factores que afectaron la salud del hijo de Talina.

