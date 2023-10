Influencer pierde la vista y tiene una experiencia paranormal tras usar lentes de contacto

MÉXICO.-

Ya estamos a unos días de Halloween y las fiestas de disfraces cada vez son más frecuentes. Pero mucho ojo, porque no por querer darlo todo en los atuendos que utilizarás vayas a poner tu salud y seguridad en riesgo, tal y como le pasó a la tiktoker Montserrat Hernández, quien al momento de probarse unos pupilentes de color rojo intenso, perdió la visión por unos minutos. Te contamos qué pasó y cuáles son algunas recomendaciones que deberías tomar en cuenta si quieres usar accesorios como estos para tus celebraciones.

Y es que hace unos días, la influencer y creadora de contenido en TikTok, Montse Hernández, compartió un video en el que mostraba cómo se probaba sus pupilentes nuevos. Sin embargo, luego de que se los colocó, se dio cuenta que no veía absulatamente nada y por ende, no sabía cómo quitárselos. Fue entonces cuando comenzó su preocupación.

“No veo, y ahora ¿qué hago? no veo nada. Se los juro, por Dios que no veo nada. Ya no me los puedo quitar”, expresó con preocupación Montse.