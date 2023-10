Pareja de ancianitos pierden su hogar; lo rentaban para comprar medicinas y la inquilina lo vendió

La desgarradora historia de Melquiades, un anciano de 87 años, ha conmovido a las redes sociales después de que compartiera un video en la plataforma de X, antes Twitter, exponiendo su angustiosa situación.

En el video, Melquiades narra cómo su inquilina vendió su única propiedad sin su consentimiento, dejándolo a él y a su esposa, de 92 años, sin hogar.

En Venezuela la historia de Melquiades generó una ola de solidaridad en las redes sociales, donde la gente se unió para mostrar apoyo a la pareja de adultos mayores. Además de perder su hogar, Melquiades reveló que padece de presión arterial alta, mientras que su esposa sufre de demencia senil, lo que agrava aún más su difícil situación.

Fue en su cuenta personal de X donde el anciano reveló la angustiosa situación por la que pasaba.

#17Oct #DenunciaCiudadana @LuisSucesosLuis: El señor Melquiades @MelAlvarado5 de 87 años continua denunciando y exigiendo Justicia sobre la venta fraudulenta de su apartamento. pic.twitter.com/lJhyliY6ea Su esposa tiene 92 años y teme la libertad de su hijo Gerardo. En el hecho… — Reporte Ya (@ReporteYa) October 17, 2023

Me robaron mi apartamento y necesito la ayuda de ustedes. Me llamo Melquiades, tengo 87 años, y mi esposa 92. Nuestro único apartamento lo alquilamos para pagar medicinas, y nuestra inquilina lo vendió a otra persona sin nuestro permiso. No recibimos ningún pago, y no vendimos nuestro apartamento”, denunció el anciano en un video de X.

A pesar de que la inquilina responsable de la venta irregular fue arrestada, la pareja aún no había podido recuperar su hogar.

Ella decidió robarnos a un par de viejos nonagenarios, y nosotros, en nuestros últimos años de vida, nos quedamos sin hogar”, expresó Melquiades.

Numerosos internautas mandaron mensajes de apoyo hacia el anciano y su esposa, mientras otros condenaron enérgicamente el acto de injusticia que fue les arrebataran su hogar.

La viralización del caso de la pareja de ancianos logró que las autoridades locales en Venezuela prestaran atención y comenzarán a trabajar para resarcirles su propiedad.

En días recientes, a través de la misma red social, se dio a conocer que los adultos mayores han logrado recuperar su hogar gracias a la intervención del Fiscal de la República de Venezuela.

#AHORA @MinpublicoVEN del AMC en #respuesta inmediata a la justa petición del Adulto Mayor Melquiades Álvarado (87 años) logramos en tiempo récord ( menos de 24/h ) la #restitución de su inmueble: del cual fue delictivamente #despojado por Jemina Campos -a través de una venta… pic.twitter.com/oA9U3It0kh — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 17, 2023

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR