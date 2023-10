Rebecca de Alba revela que perdió dos bebés de Ricky Martin

La relación entre Rebecca de Alba y Ricky Martin fue muy conocida durante la década de los 90 e inicios de los 2000, y es que, al parecer el noviazgo marco a ambas celebridades debido a que eran muy jóvenes y comenzaban sus carreras cuando se enamoraron.

Y aunque la relación culminó en buenos términos y ambos se recuerdan con cariño, poco a poco se han revelado detalles e incluso si la conductora conocía la orientación sexual de su pareja, a lo que ella ha sido respetuosa y asegura que el intérprete tuvo su proceso y eso no tiene que ver con ella.

Y es que recientemente la también modelo fue invitada al programa de “En la Cama con…” que conduce Alberto Peláez y se transmite en YouTube y en donde dio detalles sobre su relación con el boricua.

Fue en la emisión en donde fue cuestionada de nueva cuenta por este romance que finalizó hace 18 años y habló de los motivos por los que terminaron, así como de los hijos que no pudieron tener y la familia que no lograron formar.

Rebecca de Alba perdió a dos bebes de Ricky Martin

Rebecca de Alba reveló que hace un mes acudió a un concierto que Ricky Martin ofreció en la Arena Ciudad de México, y aseguró que a pesar de que han pasado 18 años desde que terminó su relación, aún existe una buena relación.

“No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera”. Aseguró que siempre están en contacto pero no se habían visto desde hace tiempo. “Vernos, vernos y poder hablar un poco pues (tiene) algunos años ya”.

La conductora consideró que su ex es un gran papá de cuatro hijos y tiene una carrera cada vez más consolidada y lo calificó como “una gran persona, un tipazo”.

“Todo el mundo cree que sólo tuve un novio toda mi vida desde que nací, que es él, y no, lo que pasa es que he sido noviera”.

Rebecca también recordó también que ella y Ricky Martin se embarazaron en dos ocasiones, pero perdieron a los bebés.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja… Por ahí se sabe… con Ricky (Martin). Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”, concluyó.

Y aunque anteriormente se sabía que habían perdido un bebé, ahora la actriz confirmó que fueron 2 bebés los que desafortunadamente no nacieron.

El noviazgo entre Rebecca de Alba y Ricky Martín surgió en 1994 y terminó oficialmente en 2005, desde siempre, su noviazgo fue criticado debido a la diferencia de edades, pues ella le llevaba siete años.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR