CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por mes se atienden reportes de 40 basureros clandestinos, aunque en casos como el basurero de fertilizantes y químicos del ejido el Olivo, la consejería jurídica del ayuntamiento de Victoria presentó una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado y en la Federal.

En ese caso, se tiene que deslindar responsabilidades y sancionar a quien o quienes resulten culpables por esta contaminación.

Marco Antonio Cantú Mercado, secretario de Servicios Públicos del municipio, dijo que se están atendiendo reportes de basureros clandestinos y cuando es basura doméstica lo atendemos de inmediato, la recogemos; pero cuando es basura como el del ejido el Olivo que es de fertilizantes y químicos, ahí se presentó una denuncia ante instancias que conocen de esos casos como; PROFEPA, la presentó consejería jurídica del ayuntamiento, para atacar esa problemática.

Reconoció que en la ciudad existen una cantidad importante de basureros, por ejemplo, el de medicamentos que se denunció hoy se atendió y se pondrá a disposición final para enterrar ese tipo de deshecho, pero en le tema del basurero de fertilizantes tiene que haber un responsable, porque no es posible que ese tipo de deshechos no tengan una disposición final, que en Victoria no lo hay, donde si lo tienen es en Altamira o Nuevo León.

Alrededor de 40 basureros clandestinos son los que se detectan por mes, de hecho, todos los días se trabaja en la recolección de basura y basureros clandestinos en función también de lo que los ciudadanos reporten, cuando se trata de basura doméstica, Servicios Públicos del Municipio a través de los camiones recolectores de basura se la llevan, no ocurre lo mismo con otro tipo de deshechos que puede representar un riesgo de contaminación.



Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON