Albañil molesto por falta de pago tumba la escalera que construyó

“Todo trabajo debe ser pagado”. ¿Alguna objeción? Ninguna. Un albañil decidió tirar las escaleras que construyó porque el día de pago no recibió más que promesas.

El video compartido a través de la plataforma de TikTok se viralizó en las redes sociales.

Una persona le ruega al albañil, que da golpes con un mazo a la escalera, que se detenga. “Maestro no rompas la escalera pues, ya, pues, maestro”, insiste el que parece ser el encargado de la obra, en un afán porque el albañil deje de tirar la escalera.

“No”, responde al maestro, que no deja de dar de mazazos a la escalera. “No es cierto. Tú no me vas apagar”.

“¿Acaso no te voy a pagar?”, le vuelve a insistir el encargado.

En un intento más porque el enfurecido albañil detenga su destrucción, el encargado le dice que “mañana ya va a girar la plata”…

Nuevamente vuelve a mencionar que “no tumbe la escalera”, afirmando que al siguiente día “el dueño ya va a depositar la plata”.

En eso un compañero del albañil pasa a su lado y le dice que tiré todo.

“No pudo esperar hasta mañana, al final los dos pierden, es muy impulsivo. El dueño pierde materiales, pero el albañil perdió su tiempo”, comentó uno de los usuarios.

Otro de los internautas explicó que el dueño debe de “pagarle puntual” al albañil. “Es lo justo”.

La molestia se generalizó. “Uno trabaja porque necesita, no para que le estén paseando diciendo mañana y mañana y nunca llega ese día”, precisó otro de los que vieron el video.

Al final el hombre terminó por derribar la escalera.