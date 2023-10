NL está obligado a trasvasar excedente del “Cuchillo” a la “Marte”: UARNT

CD. VICTORIA, TAM.- En noviembre, el Estado de Nuevo León está obligado a transvasar del Cuchillo a la Marte R. Gómez todo el excedente por arriba de los 315 Millones de metros cúbicos (Mm3) mientras esta última tenga menos de 700 Mm3, lo que se cumple a solo unos días de que esto se lleve a cabo en base al acuerdo de 1996 estipulado dentro de la Ley de Aguas Nacionales.

Los productores del Distrito de Riego 026 (DR-026) Bajo Río San Juan, expusieron a Expreso que la Entidad vecina no deberá de incumplir lo acordado por nada, ni por nadie, y ni con el arranque del acueducto “Cuchillo II”, pues se señala que con esta obra, dicha presa enviará los excedentes arriba de los 516 Mm3 a Tamaulipas, sin embargo, esto queda sin valor alguno por una sencilla razón: sigue sin construirse desde hace casi tres décadas el emisor de aguas tratadas que haga valer los nuevos acuerdos.

Son 26 años en total de que este ducto no se ha puesto en marcha, de donde deben escurrir 189 Mm3 hacia la frontera tamaulipeca, por lo que hasta no poner en marcha esta obra, no se puede desobedecer la ley oficial.

Entonces lo anterior se convierte en un candado que da la razón a los usuarios del DR-026 en ser beneficiados con el agua necesaria para sus actividades agrícolas.

Marco Antonio Garza Acosta, secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), dijo en torno al tema que todavía en este año no debe existir desobediencia alguna al tratado del 96, y el gobierno nuevo leonés deberá de acatar puntos y comas del acuerdo sin excusa alguna.

Así mismo destacó que el “Cuchillo II” nunca debió de construirse sin antes haber estado en funciones el emisor que le garantizaría a Tamaulipas el agua necesaria para establecer un programa de riego dentro d ciclo agrícola Otoño-Invierno.

“Si el emisor estuviera construido, tenlo por seguro que el tema del trasvase no se estuviera discutiendo. La razón está para el lado de los regantes del 026”.

“Y no debió construirse el “Acueducto II” hasta no estar en funciones el emisor, por tal motivo y de acuerdo a el convenio, son elementos para echar para abajo todo este tema”.

Y agregó que “si no está terminado el emisor hecha para abajo lo del aumento de 315 a 516 millones hasta que se concluya”.

POR ANTONIO H. MANDUJANO