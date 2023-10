Papá soltero se vuelve viral luego de sus polémicas declaraciones

ESCOCIA.- La de Kevin, un hombre de 42 años originario de Methil, Escocia, es una singular y muy polémica. Y es que él ha mencionado que cree que podría quedarse sólo para siempre, pues es un papá soltero que no tiene intención de salir “con mujeres feas”. Esto ha generado un gran debate, pues hay quienes lo defienden y otros aseguran que peca de superficial y tener una visión muy sesgada de lo que es el amor.

Él es firme y se rehúsa a salir con mujeres que no cumplan con su elevado estándar y está decidido a encontrar a alguien que se ajuste a su ideal. “No me gustan las mujeres feas. No pretendo ser Brad Pitt, pero sé que puedo atraer a mujeres razonables”, dijo en varias ocasiones, según recogió el diario inglés The Sun.

Para él es cuestión de “conexión”

Su perspectiva podría sonar superficial para muchos, pero para él es una cuestión de compatibilidad emocional y física. “Es más difícil encontrar a alguien si sólo te interesa la apariencia. Tu trabajo va a ser mucho más duro y muchos otros hombres probablemente van a estar detrás de ellas. Pero no estoy dispuesto a conformarme”, admitió en una entrevista Kevin, quien lleva soltero de forma intermitente durante los últimos tres años.

Kevin, conocido en TikTok como @boerboelblade2, intentó encontrar pareja en las redes sociales, pero con poco éxito. Conoció a alguien en TikTok el año pasado, aunque la relación terminó al cabo de un mes. También ha probado con aplicaciones de citas, pero los resultados han sido mixtos. “Muchas mujeres no te contestan. Si recibes un mensaje de una chica, te garantizo que no es muy guapa”, lamenta.

¿Se rendirá en encontrar el amor verdadero? Desde que dejó de beber, las opciones para conocer gente se han reducido aún más. Los bares, esos tradicionales espacios de encuentro, ya no forman parte de su vida social. Pero incluso con estos obstáculos, Kevin mantiene la esperanza de encontrar a la mujer de sus sueños, una que sea atractiva, con curvas y con el pelo largo. “Encontrar a la persona adecuada en la vida es algo real. Nunca he conocido a esa persona. Espero hacerlo… La gente siempre me pregunta por qué estoy soltero. Podría tener novia. Tengo un aspecto decente. Gano un dinero decente. Pero muchos hombres están solteros porque quieren y se niegan a conformarse. Es un estilo de vida”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO