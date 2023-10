Apio Quijano revela que sufría bullying por ser femenino

Apio Quijano saltó a la fama gracias a que es uno de los integrantes de Kabah, pero antes de ser famoso, el cantante sufrió de bullying en su escuela debido a la manera en la que se comportaba, que para muchos era muy femenina.

En entrevista con Yordi Rosado, Apio Quijano recordó que en su niñez sufría de bullying por parte de sus compañeros de la escuela.

“Siempre he sido un niño femenino y me costó trabajo aceptarlo porque mi entorno era muy machista, pero así nací. Así soy desde el minuto uno.

En la plática, la hermana de Apio, Federica Quijano, dijo que el cantante tenía mucho miedo de entrar a la escuela.

“Se escondía debajo de mi coche para no entrar a la escuela”, señaló la cantante.

Apio Quijano dijo que el bullying lo obligó a no ser abierto en cuanto a su vida privada e incluso recordó que cuando ya estaba en Kabah también le decían cómo tenía que comportarse para no verse femenino.

“En ese tiempo hablar de la sexualidad de un niño era súper tachado y a pesar de estar en el mismo grupo y que nos apapachábamos, el medio era muy juicioso de que tienes que verte así, cantar así y creo que eso reprimió parte de mi vida personal hasta ahora en La Casa de los Famosos”.

Así surgió el sobrenombre de Apio

El cantante en la entrevista habló sobre cómo surgió su apodo, Apio, con el que ha sido mayormente conocido desde que saltó a la fama con Kabah.

El cantante comentó que el sobrenombre surgió desde que era u niño gracias a su hermana Federica.

“Mi hermana y yo de chiquitos, yo estaba muy delgado con el pelo chino y un día me molestó Fede diciendo que tenía cara de apio y yo le dije que tenía cara de chícharo, pero a mí de pronto que chistoso apio. No me parecía, pero después se me quedó lo del apio”.