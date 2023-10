¿Las vacaciones tienen fecha de caducidad?

MÉXICO.- Todas y todos merecemos tomar un respiro de la vida laboral y dentro de las prestaciones que tenemos como trabajadores se encuentra el derecho a tomar nuestras vacaciones que básicamente son un periodo de descanso que por ley, debe ocurirr anualmente. Pero, ¿te has preguntado qué pasa si decides no tomarlas?, ¿tienen caducidad?, ¿tu empresa tiene la obligación de acumularlas?, ¿qué pasa si no las tomas? Te contamos.

Es importante partir de que según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las y los trabajadores que tengan más de un año laborando podrán tener un periodo anual de vacaciones pagadas. Cabe señalar que deberá ser un lapso de doce días laborables continuos y que deberán ir aumentando en dos en dos por cada año de servicios hasta llegar a los 20 días laborables.

¿Las vacaciones tienen caducidad?

Ojo aquí para las personas que pensaban no tomar sus vacaciones este año, porque todo parece indicar que los periodos de descanso sí tienen fecha de caducidad. Para esto, basta irnos al artículo 81 de la LFT que marca que “las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios“. ¿Esto qué significa?

vacaciones. Después de dicho periodo, las y los trabajadores tienen hasta un año para reclamar tal derecho. De acuerdo con una entrevista que Alix Trimmer, fundadora de la firma Laboral Interseccional (LAIN) le concedió a El Economista, durante los seis meses que marca la ley, las y los patrones pueden acomodar las operaciones de las organizaciones y ajustar todo lo que sea necesario para que las personas tomen susDespués de dicho periodo, las y los trabajadores tienen hasta