Chucho, la mejor carta del PAN

El alcalde porteño, Chucho Nader, y sus resultados lo posicionan como la carta fuerte del PAN en Tamaulipas, Por eso la casa encuestadora de Mitofsky lo vuelve a posicionar como el mejor presidente municipal de MÉXICO.

Con 66.8 por ciento de calificación, lo que arroja que casi 7 de cada 10 tampiqueños, no solo aprueban, sino que se muestran contentos con su trabajo y por eso aplauden estos 5 años de Gobierno.

Esta percepción pertenece al mes de octubre de este año, Chucho Nader, se ha mantenido durante más de 20 meses encabezando el top de los mejores alcaldes.

Y en un análisis de los mejores municipios panuchos, también se lleva el primer lugar.

No hay alcalde, ni entre los azules ni los morenos, que pueda hacerle competencia a Chucho Nader, pues Tampico se na convertido en la mejor ciudad de todo el estado.

La ciudad ha dado un giro, ahora es más limpia, más moderna, su infraestructura creció y esto ha generado colonias con más calles pavimentadas.

Se encuentra a un 95% de iluminación, es decir, sus calles ahora son más seguras y se ha espantado a los delitos para que la ciudadanía pueda vivir mejor.

Recibió 1500 calles en rezago y ya ha logrado avanzar, en tan sólo cinco años , más de un 40 %, de esta cantidad.

Una de las obras más exitosas de sus administraciones, de Chucho Nader, ha sido la remodelación del parque urbano de la laguna del carpintero y el recinto Ferial, donde su gobierno aportó más de 100 millones de pesos.

Además buscó que se concretara la obra del mercado municipal de TAMPICO y actualmente es una de las joyas turísticamente más preciadas que hay en esta comuna.

Ha sido todo un éxito su campaña de la recolección de la basura y el sistema aplicado por medio de contenedores eso permite ser más eficientes y además generar ahorros en el presupuesto destinado a esta materia, donde el secretario de servicios públicos, Pepe Schekaibán, ha sido su brazo fuerte.

Logró sacar la corrupción de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, para eso les ha incrementado su sueldo a los elementos de tránsito, para que no ande pidiendo dinero a los automovilistas .

Ha trabajado de la mano con la Iniciativa Privada, en conjunto con proyectos, y también ha atendido cada una de las peticiones que le han hecho los empresarios, por eso ha logrado un gobierno más completo y con muchas metas operadas.

TAMPICO se ha convertido en un imán para las inversiones, pues vemos torres habitacionales por todos lados, además de una zona centro que se está repoblando y obras privadas prácticamente en todo el territorio porteño.

Tampico se encuentra en desarrollo y crecimiento, además es la mejor ciudad para vivir en Tamaulipas, Por eso siempre que, Chucho Nader, vaya en la boleta, será garantía de triunfo.

POR MARIO ALBERTO PRIETO