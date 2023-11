Samuel abusa

Con la complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que dirige Germán Martínez Santoyo, Samuel Alejandro García Sepúlveda comete un alevoso agravio a los productores agropecuarios tamaulipecos por negarse al trasvase de agua de la presa El Cuchillo (sita en Nuevo León) a la presa Marte R. Gómez (ubicada en esta entidad).

No es esta la primera ocasión en que el mandatario neoleonés niega a Tamaulipas el agua que por derecho le corresponde, sino la segunda, en el par de años que lleva al frente de la administración gubernamental.

Lo más lamentable del caso es que no acata acuerdos interestatales al contar con la tolerancia del gobierno federal para desatender el marco legal como se ha visto en dos ocasiones. La primera, el año que nos antecede; y precisamente en el mes de noviembre que es cuando debiera ejecutarse el trasvase; y la segunda en la actualidad, aunque esta vez la decisión de sus cómplices de la Conagua ha sido más drástica.

Lo comento porque en 2022 Nuevo León fue obligado a otorgarle a los agricultores tamaulipecos 200 millones de metros cúbicos de agua, pero en esta ocasión, por así decidirlo la Conagua, ni un solo litro le será enviado al estado, dizque porque el agua almacenada es para consumo humano, aun cuando la presa El Cuchillo registra actualmente un almacenamiento de 479 millones de metros cúbicos, suficientes para garantizar el consumo de agua ya potabilizada a los habitantes de Monterrey y municipios aledaños.

Esto, por supuesto, le traería consecuencias en contra a Samuel si su partido, Movimiento Ciudadano (MC), decidiera postularlo candidato a la Presidencia de la Repúblico, porque entonces el pueblo tamaulipeco ni un solo voto a su favor le daría.

Y todo por abusivo.



Convenio invalidado

Los productores del distrito de riego 026 que abarca los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo, podrían dejar de sembrar maíz (amarillo, palomero y blanco) en 70 mil hectáreas, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evidencia tolerancia ante el robo descarado del líquido realizado por el gobierno de Nuevo León.

Así lo comenté hace un año. Y hoy la historia se repite.

El 13 de noviembre de 1996, se firmó un convenio para que el agua de la presa El Cuchillo fuera compartida con la presa Marte R. Gómez, por lo menos una vez al año en caso de bajar el volumen del embalse ubicado en Tamaulipas. Pero el mandatario Samuel García Sepúlveda pretexta que su negativa es por la crisis del vital líquido, padecida en ese estado, cuando la presa Cerro Prieto alcanzó el nivel más bajo de su historia.

A este respecto, Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, argumentó: “las condiciones (actuales) no son las óptimas para el trasvase y nuestra postura, dada la situación que la presa Cerro Prieto presenta, es no enviar agua a Tamaulipas…”

Repite la misma perorata a doce meses de distancia.

Y por supuesto, no hay quien le crea en Monterrey ni aquí.

Sobre la nueva negativa de la Conagua para el trasvase, hasta hoy, nada ha dicho el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo (dependiente de la Conagua), Luis Carlos Alatorre Cejudo, aun y cuando es responsabilidad suya hacer respetar el convenio de trasvase.

Ni tampoco ha proferido comentario alguno el director general de la Conagua, pese al sobresalto en que viven los productores tamaulipecos.

Esta vez García Sepúlveda no contó con el apoyo del secretario de Gobernación, como el año anterior, quien lo respaldó al ordenar que se pospusiera el trasvase de agua hasta tres semanas más, con la argucia de que la Conagua realizará varios estudios técnicos previos a lograr un acuerdo consensuado entre ambas entidades.

Pero sí cuenta ahora con la complicidad de Germán Martínez Santoyo, el jerarca de la Conagua.



Inconformidad de Melhem

Sobre esta situación, el diputado Edgar Melhem Salinas, en la tribuna del Congreso local, propuso exhortar al director general de la Conagua y al gerente de la Cuenca Río Bravo, a que ordenaran de manera urgente el trasvase.

En respuesta, se canceló todo envío del líquido pe a ser parte de un convenio interestatal.

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del estado, Edgar está consciente que el incumplimiento de este acuerdo afectaría a más de 4 mil productores agrícolas del norte de Tamaulipas.

Desde la máxima tribuna del Congreso local afirmó que en este momento se cumplen las condiciones del acuerdo para que la Conagua inicie el trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas.

Por cierto, los acuerdos firmados en 1996 establecen que la distribución de aguas de las presas en Nuevo León y Tamaulipas, se desarrollaría cuando la presa El Cuchillo tenga un almacenamiento superior a los 315 millones de metros cúbicos al uno de noviembre de cada año; y que deberá transferirse el excedente a la presa Marte R. Gómez, siempre y cuando ésta tenga un almacenamiento inferior a los 700 millones de metros cúbicos, como es el caso.

En fin, el abuso está perpetrado con la connivencia de la Conagua.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com