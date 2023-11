Así puedes limpiar la orina de tu perrito y eliminar el mal olor

Si tienes perros o gatos en casa, es importante que lleves adelante un proceso de limpieza necesario para mantener el orden y desinfectar las cosas que utilizamos diariamente. Más aún cuando tenemos la presencia de mascotas ya que, sin intención, en ocasiones dejan rastros de sus heces u orina sobre el piso.

En el caso de querer tener los pisos limpios y que no tenga nada de mal olor, es importante que utilices método recomendado para que no dañes a tu mascota. Sabemos que el aroma que se percibe de esto suele ser molesto y asqueroso, por lo que debes implementar el truco del vinagre pues no le hará daño al cachorro.

¿Cómo utilizar el vinagre para eliminar los malos olores?

Para terminar con el mal olor de la orina del perro, se recomienda el uso del vinagre, el cual es un condimento para las comidas que logra eliminar los malos olores gracias a su fuerte aroma. Por otro lado, otro beneficio que cumple es dejar como nuevo el piso del interior de casa donde el brillo será muy intenso.

Ingredientes para limpiar piso

• Vinagre de alcohol

• Agua fría

• Cáscaras de limón o naranja

Paso a paso para limpiar el piso con vinagre

Para quitar el olor a perro del piso, procedemos a mezclar, con ayuda de un trapo de piso, media taza de vinagre blanco en un balde con agua fría. Una vez que se hayan mezclado bien, humedecemos el trapeador y lo aplicamos sobre el piso, hasta eliminar toda la suciedad que encontremos.

En caso de que percibas que el aroma del vinagre sea demasiado fuerte puedes sumarle otros productos naturales.

El más conocido es una mezcla con zumo de limón o la naranja, donde solo debes incorporar 1 taza y 1/2 de vinagre de alcohol, 1/2 taza de agua, y 8 gotas de zumo de cualquiera de ambas. De esta forma obtendrás otro producto casero de limpieza con el cual podrás limpiar tanto el piso como los muebles o ventanas de casa.

