Denisse de Belanova: “Me quitaron un tumor gigante”

MÉXICO.- Poco a poco los motivos de la ausencia de Belanova por al menos cinco años de los escenarios se van revelando y está siendo la propia Denisse Guerrero, vocalista de la banda, quien se ha atrevido a romper el silencio.

Aunque en un principio existieron rumores de que Belanova se había separado fue Edgar Huerta, otro de los integrantes de la agrupación, quien en 2021 aclaró con el comunicador Jorge Poza que solo se trataba de una pausa muy válida para el grupo y que todos los integrantes se encontraban bien.

“Estamos bien, tanto Denisse, Richie y yo estamos muy bien, simplemente es una pausa muy necesaria y válida. Empezó por tres meses y ahora vamos a cumplir tres años”, explicó Edgar Huerta en aquella ocasión.

Recientemente, fue durante una entrevista con la revista Glamour que Denisse Guerrero habló por primera vez de su ausencia y la de la banda del ojo público.

En primera instancia la cantante dijo haber experimentado “una crisis existencial”, la cual tuvo lugar en las últimas giras de Belanova, mencionó que, en esa época, emocionalmente no se encontraba bien y eso la llevaba a tener constantes cuestionamientos acerca del por qué y del para qué hacía las cosas.

“Esa desaparición era necesaria. Obviamente en ese momento que me desaparecí no estaba en la situación ideal, sobre todo emocionalmente, y empecé con una crisis existencial.

“Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté: ‘¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién?’ Y ahí entré en una reflexión muy profunda, empecé a pensar que nada tenía sentido”, confesó Denisse.

Otro de los motivos que obligaron a la cantante de 43 años a mantenerse alejada del ajetreado mundo de la música fue su salud, ya que en esa época se le diagnosticó un tumor, el cual tenía altas probabilidades de ser cancerígeno.

Denisse contó que este hallazgo la llevó a someterse a una cirugía, la cual resultó con éxito. Aunque la cantante no entró en detalles sobre este tumor, ni precisó la fecha de su hallazgo, sí dijo que había llegado a pesar dos kilos y que la llevó a valorar su vida.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor gigante, pesó casi dos kilos. Recuerdo que, cuando el doctor me dijo que había cincuenta por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’”, dijo.

Con el paso del tiempo y, habiendo reflexionado lo suficiente, Denisse Guerrero retomó la idea de regresar a la música y de reencontrarse con su naturaleza, la cual dio es crear.

“Entender lo que puedo hacer por mí: no necesito a nadie más que me esté esperando, si estoy aquí en este mundo es por algo: mi naturaleza es crear y eso en sí es lo que le da sentido a mi vida, no el hecho de que otras personas me sostengan, yo desde adentro, sosteniéndome al sentirme completa”, expreso.

Hoy, tras esta racha de altas y bajas, Belanova está de regreso para reencontrarse con su público mexicano, quienes están más que ansiosos para volver a cantar éxitos como “Rosa Pastel”, “Niño”, “Baila mi corazón”, “No me voy a morir”, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS / IMAGEN: Instagram / denisseguerreroofficial