Karol G agradece con lágrimas a Anahí por homenajearla en concierto de RBD

A mediados del año pasado, los fans de Karol G enloquecieron al ver cómo es que una de sus invitadas especiales para “Bichota Tour” fue Anahí, cantante que llevaba 11 años fuera de los escenarios y que decidió retomar su carrera musical de la mano de la intérprete de “Tusa”, quien desde entonces no deja de expresar con sus seguidores lo honrada que se siente de haber tenido la oportunidad de unir su voz con la mexicana, quien durante uno de los conciertos que RBD dio en Colombia decidió recordar con mucho cariño a la reggaetonera.

El momento en el que Anahí le rindió tributo a Karol G rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde incluso la propia actriz rubia decidió replicar el clip del momento exacto en el que, luego de dedicarle unas dulces palabras a sus fans colombianos, recuerda con cariño a Carolina Giraldo Navarro, nombre real de “La Bichota”.

Karol G agradece a Anahí el homenaje que le hizo en pleno concierto

Ante la pronta difusión del video posteado por Anahí en su cuenta oficial de Instagram, Karol G no dudó en escribirle un extenso mensaje que compartió por medio de sus instastories, en el cual, además de expresar lo honrada que se sentía, no dudó en enaltecer la alianza entre mujeres que muchas veces suele no hacerse presente en el mundo del espectáculo, donde todo se torna como una competencia por la popularidad.

“En un mundo en donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora. No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, se lee en una parte del mensaje de la Bichota.

¿Cómo homenajeó Anahí a La Bichota?

Aunque el video en el que Anahí se muestra con una playera que dice “Te amo Bichota” se hizo rápidamente viral, algunos usuarios tuvieron consciencia de este hasta que la intérprete de “TQG” lo compartió en su cuenta de Instagram, destacando que el momento la había hecho derrochar lágrimas.

Fue en un concierto en Colombia que Anahí optó por hacerle un detalle especial a Karol G en pleno concierto de RBD donde, tras desabrocharse un chaleco rosa metálico dejó a la vista el emotivo mensaje que llevaba su maxi playera en tono rosa mexicano, lo cual acompañó con las siguientes palabras: “Carolina, amor con amor se paga mi reina, te quiero. Tú y yo por siempre”.

Esto en referencia a la estrecha amistad que ambas cantantes han desarrollado a partir de compartir el escenario el 2022 al entonar uno de los éxitos más memorables de RBD “Sálvame”, hecho que marcó la carrera de ambas celebridades, pues mientras para Anahí esto representó su retorno a los escenarios, para Karol G significó un sueño cumplido como fan de la agrupación mexicana, pues en su momento ella misma calificó el hecho un momento lleno de emociones e intensidad.

“Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad, 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía ¡LA MÍA! Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial. TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, sólo confirmó que, aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS”, señaló Karol G.

