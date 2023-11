“Mi Primera Chamba”: vendedor del Estadio Azteca tira todas las sopas Maruchan

La canción “Mi Primera Chamba”, una versión que fue creada con Inteligencia Artificial, se ha vuelto un tema viral en redes sociales. Sin embargo, esta melodía ha sido utilizada para otros fines en TikTok, una de las plataformas más populares donde los videos se hacen virales en cuestión de segundos, en la que aparece un joven recogiendo la sopas que iba a vender en el Estadio Azteca.

Joven tira todas las sopas en el estadio

A través de la cuenta de de TikTok de @larryserratos1, comparte el video en la que se observa a uno de los vendedores que laboran en el Estadio Azteca, esto cuando se disputaba uno de los juegos del Club América contra los Xolos de Tijuana de la Liga MX.

En las imágenes, se observa a un joven en una de las zonas más altas para apreciar el partido de la sede donde juegan las Águilas del América recogiendo del suelo algunas de las sopas de Maruchan, mientras las regresa al recipiente donde planeaba venderlas

No obstante, se desconoce el motivo por la que al joven se le cayó toda la charola de sopas, el cual, estaba recogiendo tanto con el vaso de unicel donde eran tranpostadas como con su mano para poder apresurarse a tirar el producto que había en el suelo y dejar libre el paso, ya que estaba obstruyendo uno de los accesos para ir a sentarse.

¿De dónde viene la canción “Mi primera Chamba”?

La canción original se titula “Si la calle llama” interpretada por Eladio Carrión y Myke Towers, la cual, fue modificada por usuarios expertos en usar la Inteligencia Artificial, cambiando la letra de “Mi primer par de pesos. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré” a “Mi primera chamba, me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré”, siendo un hit en plataformas como Tiktok, Instagram, y Facebook.

Esta canción hace referencia a algún accidente que se ocurrió durante la jornada laboral, sin importar si es el primer día de trabajo o ya llevas bastante, pero seguro sucedió el primer error como si fuera el primer ingreso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO