“¡Pequeño demonio!”: Homero Simpson dejará de ahorcar a Bart porque ‘los tiempos han cambiado’

Los fanáticos de los capítulos de la serie de televisión animada Los Simpson recordarán que una escena icónica a lo largo de todas las temporadas es ver a Homero ahorcando a su hijo de diez años, Bart, mientras dice ‘pequeño demonio’, para castigar una travesura.

Sin embargo, esto dejará de suceder después de ser anunciado en uno de los últimos episodios, pero ¿por qué?

Momentos después del comentario sobre ahorcar a Bart, el padre del travieso niño, Homero, se retracta diciendo que es una broma, pues ha dejado de reaccionar de manera violenta contra el pequeño, porque ‘los tiempos han cambiado’.

De esta manera, Homero reveló que dejará de ahorcar a su hijo Bart en la serie de televisión de Los Simpson, lo cual podría promover la erradicación del maltrato infantil.

In a new Simpsons episode, Homer Simpson reveals that he stopped strangling Bart as times has changed. pic.twitter.com/LUR06RbqbY

— ToonHive (@ToonHive) November 5, 2023