Visitantes de Disneyland ‘se hacen del baño’ en plena fila para las atracciones

Testigos han informado de actos repugnantes en los parques temáticos de Disneyland y Disney World, donde los pasajeros han estado defecando mientras esperan en largas colas, según relatos que han circulado en redes sociales.

Un usuario de Reddit compartió una experiencia impactante en la cola de la atracción “Rise of the Resistance” en Disney World: “Estoy en la cola para (Rise of the Resistance en Disney World) y alguien dejó que su hijo c@4#% en el suelo y luego simplemente salió y lo dejó… ¿WTF?” Esta publicación fue citada por el sitio de noticias SFGATE.

Los visitantes de Disney pueden esperar en fila para ver “Rise of the Resistance”, la popular atracción temática de Star Wars, durante más de una hora y media en promedio. Otro usuario de Reddit, que afirmó haber trabajado cerca de la atracción, confirmó la historia y escribió: “Para los escépticos… esto realmente sucedió. Dato curioso: este fue uno de los tres incidentes relacionados con la mierda en Rise hoy”.

Incluso empleados de Disney han corroborado estas impactantes afirmaciones. Un antiguo empleado escribió: “Los fluidos corporales ya no me molestan después de trabajar en Disney… Digamos que la atracción en la que trabajo tiene lo que el elenco terminó llamando ‘la sala de caca’ debido a la cantidad de veces que los invitados entraron allí y defecaron”.

Otro miembro del personal de Disney respaldó esta afirmación y mencionó que ver heces humanas cerca de las atracciones les recordaba a situaciones de guerra. “Traté con demasiados fluidos corporales en esa maldita atracción”, escribieron.

Estos incidentes grotescos han llevado a la implementación de un protocolo llamado “Código H”. En el pasado, este código se usaba para la limpieza después de que uno de los caballos de los parques dejara sus desechos en Main Street. Sin embargo, ha evolucionado para incluir situaciones similares con humanos.

Los visitantes de Disney que necesiten usar el baño durante largas esperas pueden alertar a un miembro del personal y reservar su lugar en la fila. A pesar de estos esfuerzos, los tiempos de espera en atracciones populares como el tren minero de los Siete Enanitos en Magic Kingdom pueden superar los 78 minutos. Los aumentos de precios recientes en los parques de Disney también han suscitado preocupaciones entre los visitantes.

Estos incidentes, además de ser desagradables para los visitantes, plantean preguntas sobre las medidas de higiene y la experiencia general de los huéspedes en los parques de Disney. La empresa aún no ha comentado sobre estos informes impactantes.

