Critican a joven tras presumir haberse casado con su primo

Las relaciones familiares no siempre son sencillas, pues más allá de discusiones y diferencias, aprender a lidiar con los problemas y salir victorioso sin lastimar a sus integrantes es el pan de cada día, sin embargo, hay parientes que rompen con todo lo establecido generando polémica por la forma en cómo se relacionan.

Y es que, a través de sus redes sociales una joven mujer decidió hacer una fuerte revelación que dejó a muchos pensando y abrió un duro debate entre los internautas luego de presumir que se casó nada menos que con su primo.

De entrada, la confesión incomodó a muchas personas, sobre todo porque la mujer lo hizo a través de un video que compartió en TikTok y en donde aparece muy feliz y despreocupada sin que le importe en lo absoluto el qué dirán o como si no estuviera consciente de que su relación es bastante perturbadora.

Así, la usuaria @juliacubillan publicó en inquietante clip en donde de forma muy breve reveló haberse enamorado y empezado una relación romántica con su primo que finalmente terminó en matrimonio y a la que incluso ella misma describe como un “amor prohibido”.

Como era de esperarse esta mujer, quien además tiene dos hijos con su supuesto primo, recibió miles de críticas de parte de los internautas, quienes trataron de hacerle ver los problemas de relacionarse con un familiar tan cercano e incluso los peligros de la endogamia, aunque otras personas compartieron que también mantienen o mantuvieron romances con sus primos.

“Ya quiero ver los hijos”, “Tantas personas en el mundo y andan metiendo se con la familia”, Yo tengo 4 años con el mío, somos primos lejanos y me da miedo tener bebés y que me salgan con algún problema de salud”, “Mi hermano se casó con mi prima, siempre dije que no era conveniente ahorita se separaron y quedó la familia dividida”, “¿Son de Monterrey, verdad?”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, esta joven hizo caso omiso y sigue publicando videos en done llama al hombre de su vida como su “esposoprimo” y comparte momentos en familia en donde se le ve feliz y despreocupada.