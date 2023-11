Censo de desaparecidos no ha llegado al estado

CD. VICTORIA, TAM.- Con 12,988 personas desaparecidas, Tamaulipas es el segundo lugar en el país en número de desaparecidos, donde Jalisco es primer lugar con 14,913 personas que desde 1968 no han sido localizadas y esta entidad es el último lugar donde se tuvo noticias de ellos.

Se esperaría que estas entidades serían de las primeras donde se iniciaría el censo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para actualiza, según él, el número de desaparecidos en el país, sin embargo, al menos en Tamaulipas, esto no ha ocurrido.

Así lo confirman las víctimas indirectas de este delito, las familias hoy organizadas en colectivos y convertidas en buscadoras de sus hijos, padres, hermanos, tíos, a causa de la apatía y falta de acción de las autoridades. Josefina de León de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas y quien busca a su hija Cinthya Mabel Pantoja de León, desaparecida el 22 de abril de 2012 en el municipio de Padilla, comenta que un censo de la manera en que lo plantean para ir casa por casa es “absurdo”.

“Quien tiene las cifras reales o más cercano a la realidad, son las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados”, señala.

Ella como muchas familias víctimas de este delito, han tenido que abandonar sus casas, amigos y en muchas ocasiones a otros familiares, por el miedo a perder a otro integrante de la familia o por las amenazas por buscar a sus desaparecidos. Antonio Sánchez Rodríguez, permanece en la entidad, han sido 11 años de no tener noticias de

su hija, las autoridades tal vez ya se olvidaron de su caso, como el de muchos desaparecidos de larga data.

A su casa no han llegado a censarlo, “no, para nada, de hecho no tenemos conocimiento hasta la fecha, que aquí en el estado se haya tratado de hacer un censo o algo, la verdad no, no he sabido de ninguna persona aquí en el estado que hayan censado”.

Para mantener viva la memoria y el nombre de cada uno de los desaparecidos del colectivo al que pertenece, se ha convertido hoy en el guardian del único memorial en su tipo que hay en Tamaulipas.

Ubicado en medio del parque de la Loma, las familias han creado un pequeño pulmón verde con arbolitos que llevan el nombre de sus desaparecidos en una placa de manera donde se inscribe la fecha en que sucedió la desaparición. El memorial a los desaparecios en Tamaulipas lo integran casi 100 árboles jóvenes de diferentes tipos que cada mes es visitado por las familias, pero que Antonio visita y cuida con amor y dedicación todos los días.

El método señalado para hacer el censo “casa por casa” será difícil en Tamaulipas, explica, por la presencia de los grupos delincuenciales que operan en la entidad y que en muchos de los casos son los responsables de las desapariciones.

“También hay una problemática que las personas que ya estan desplazadas de sus domicilios, ya no van a estar en sus casas, allí va a ser contraproducente porque no va a ser un dato real”. Incluso hay personas que no habían escuchado sobre el censo que el Gobierno Federal pretende tener listo para el próximo 22 de noviembre, es el caso del señor Ángel Ríos Cepeda, presidente de “Egresados del Tecnológico de ciudad Victoria”.

“No, no, es la primera vez que tengo conocimiento de que se va a hacer un censo, no tengo noticias de eso, pero sería interesante, que se empezara a hacer este tipo de cuestionamientos”. Sin embargo, señaló que lo ideal es que los datos de las personas desaparecidas sean cotejados con los de las autoridades que tienen las denuncias de personas desaparecidas.

Además, señala que cuestionar a una persona sobre su familiar desaparecido no es éticamente correcto, “sería remover los sentimientos de las personas que realmente tienen un familiar desaparecidos, sobre todo, estamos en un estado donde realmente la gente tiene miedo a denunciar, ese es el problema, creo yo”.

Delia Quiroa Flores Valdez, portavoz del colectivo 10 de marzo de Reynosa y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, confirma que el citado censo no se ha realizado en la frontera del estado. Incluso “reto” a Karla Quintana, quien recientemente confirmó públicamente que su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda se debió a que no quiso alterar los números de víctimas de desaparición en el país, como lo trata de hacer con el censo, el Presidente López Obrador.

“Un amparo lo puede interponer cualquiera eso lo aprendí de ti ¿qué esperas? Reinvindícate”, fue el mensaje que le mandó a Karla Quintana a través de X, la también abogada y activista de los derechos humanos. Explica que el amparo sería para proteger a más de 110 mil personas desaparecidas en México que están en el Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

“Eres doctora y sabes del tema, no solo es declarar y declarar, hay que actuar y tú tienes toda la evidencia, acusa a @lopezobrador__ como AR”, sigue otro de los mensajes que la activista envió a través de X a la ex comisionada nacional de búsqueda. “Si @lopezobrador_ rasura el registro nacional de personas desaparecidas, automáticamente estaría convirtiendo a los que elimine del registro en casos de desaparición forzada”.

Y señala que “también comete el delito de desaparición forzada quien oculta información que ayude a localizar a víctimas de desaparición forzada, como lo quiere hacer @lopezobrador_ tú más que nadie sabe cuántos del registro son desapariciones cometidas por agentes del Estado”, señala en otro mensaje a Karla Quintana

