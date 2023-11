Multa de 200 mp impondrá PC a empresa encargada de obra en sitio de derrumbe

TAMPICO, TAM.- Una multa superior a los 200 mil pesos impondrá Protección Civil a la empresa encargada de la obra, en la que se registró el dssplome de una losa y que dejó como saldo dos muertos.

El secretario de la dependencia municipal, Pedro Romero Sánchez dijo que no contaba con el permiso correspondiente y no tomó las medidas de seguridad para que los trabajadores hicieran su desempeño.

Dio a conocer que pese a haber obtenido un permiso por parte de desarrollo urbano, los representantes de la empresa “Alifar” tenían qué hacer un trámite completo ante Protección Civil, lo cual no se hizo.

Se trata del aspecto administrativo lo cual es independiente de la resolución que emita la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

“Quienes estaban dirigiendo la demolición no hicieron y no tomaron las medidas correspondientes preventivas para que los trabajadores no sufrieran un accidente, estamos haciendo enlace con la Fiscalía para que nos libere, si ya terminó sus investigaciones dentro del área, para efecto de que la constructora que solicitó el permiso cumpla con todo lo que está establecido”, indicó.

Comentó que antes del trágico hecho, una retroexvacadora fue utilizada en el lugar, lo cual no debió hacerse por tratarse de construcciones viejas.

Una vecina del sitio fue desalojada de su vivienda como medida de seguridad.

Regresará una vez que el riesgo haya sido eliminado.

“Hay un negocio a un extremo, ya revisamos, no se correningún riesgo, sí colinda y en el momento que quieran demoler esa parte tendrán que hacerlo con ciertas medidas de precaución para no afectar a esa construcción”, indicó.

Manifestó que una vez liberado el lugar, se demolerá una parte que aún se encuentra en pie.

