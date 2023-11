Requiere de una Demolición Inmediata, Tres Marquesinas

En Tampico, tres marquesinas del centro requieren de una inmediata demolición, por el riesgo que representan para la población.

Pedro Romero Sánchez, secretario de Protección Civil, dijo que en esos casos es probable que se impongan sanciones debido a que sus propietarios no han atendido el llamado de la autoridad para eliminar riesgos.

Destacó el caso de los arcos del ex restaurante La Cueva, ubicado en la planta baja del ex hotel Tampico, donde se hizo el exhorto al dueño para que los demoliera, debido al grave deterioro que presentaban.

“Traemos dos o tres marquesinas con riesgo, para de alguna manera u otra ya sancionar porque tenemos muchos ofrecimientos, todo mundo viene y nos dice sí ahora sí y mañana, pasado, pues no, yo creo que los vamos a sancionar”, explicó.

Además del deterioro natural, otro factor que debilita esas construcciones es el peso que le agregan a las mismas.

Lo anterior se pudo constatar en inspecciones efectuadas por personal de Protección Civil.

“Todas las marquesinas del centro tenían pesos en la parte de arriba, le ponían un clima, le ponían no sé qué cosa, la usaban de bodega, qué sé yo, lo primero que hicimos fue darles mantenimiento para que la humedad ya no las siga penetrando y segundo ya no le pongan nada que vibre porque la marquesina es para tapar el sol”, precisó.

A los propietarios se les obligó a retirar todo aquello que afectara esas estructuras.

Benigno Solís/La Razón