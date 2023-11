Aseguran que Will Smith tuvo intimidad con coprotagonista de ‘El Príncipe del Rap’

CIUDAD DE MÉXICO.- El representante de Will Smith negó que el actor tuviera relaciones sexuales con su coprotagonista de “El Príncipe del Rap”, el actor Duane Martin en un camerino hace años, mientras grababan la serie.

Lo anterior, luego de que el ex asistente de Smith, Brother Bilaal, fuera noticia por asegurar en el programa de radio “Unwine With Tasha K” que había visto a los actores en el acto, sin embargo, el portavoz del ganador del Oscar dijo al medio Page Six que la afirmación es “completamente inventada” e “inequívocamente falsa”.

Además, una fuente dijo el martes a TMZ que Smith, de 55 años, está “considerando emprender acciones legales” por los comentarios.

La explosiva entrevista de Bilaal se emitió el lunes, con él alegando que “abrió la puerta del camerino de Duane” y vio a “Duane teniendo sexo anal con Will” sobre un sofá.

El supuesto ex amigo de Smith, que describió gráficamente la supuesta escena, también apuntó a la virilidad del rapero y la comparó con un “dedo meñique del pie”.

Bilaal criticó en el pasado la relación de Smith con Jada Pinkett al afirmar que la actriz, de 52 años, considera a su marido un “sucio” durante una aparición en “Comedy Hype” en octubre.

Ese mismo mes, Jada publicó sus memorias “Worthy” y se sinceró sobre su separación secreta de Will y reveló a People que ella y su marido llevaban siete años separados.

Sin embargo, en entrevistas posteriores aclaró que no se están divorciando y que están “sanando” su relación.

Will ha hecho raras declaraciones sobre las memorias de su esposa desde su publicación, diciendo a los fans en un evento el mes pasado que su “tumultuoso” romance ha sido “brutal y hermoso”.

“No queda ni una sola cosa que desee en este mundo – todos los premios, todo el dinero, la familia – todo lo que siempre he soñado”, añadió entonces el ganador del Globo de Oro, dando crédito a Jada y sus “sacrificios”.

La pareja está casada desde diciembre de 1997.

Con información de Excélsior