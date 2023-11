Captan a Silvia Pinal cantando ‘La Plaga’ en concierto de Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Silvia Pinal no pudo ir a la boda de su bisnieta, Michelle Salas, eso no quiere decir que no pueda disfrutar de otros eventos importantes de los demás miembros de su familia como el concierto que hace unos días ofreció su hija Alejandra Guzmán.

La hija de la actriz el pasado 26 de octubre se presentó en la Arena Ciudad de México en donde cantó sus más grandes éxitos, además que interpretó algunas canciones como homenaje a su papá, Enrique Guzmán, quien fue uno de los exponentes de la época de oro del rock and roll en México.

Silvia Pinal canta ‘La Plaga’ en concierto de Alejandra Guzmán

En un video que se ha compartido en redes sociales, se observa a Silvia Pinal en un lugar exclusivo de la Arena Ciudad de México viendo el concierto de Alejandra Guzmán en compañía de Tina Galindo.

En el clip, se escucha que Alejandra Guzmán canta “La Plaga”, uno de las canciones más exitosas de su papá, mientras esto ocurre, la primera actriz canta el tema y mueve los brazos, mostrando así que la estaba pasando bien en el show.

El video ha enternecido a muchos por la reacción de Silvia Pinal al escuchar esta canción, que fue una de las más populares de su exesposo.

En el concierto, Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras a su mamá, lo que hizo que el público presente le aplaudiera a la primera actriz.

“Gracias mami por estar aquí, por darme la vida y enseñarme cómo debe ser el escenario”.

En septiembre doña Silvia Pinal cumplió 92 años y lo celebró con una fiesta en su casa, tal y como lo realiza desde hace tiempo.

En esta ocasión varios amigos de la famosa acudieron a su casa para celebrar con ella, además que estuvieron presentes sus tres hijos y un mariachi le cantó “Las Mañanitas”.

Con información de Excélsior