Fans de Luis Miguel Acusan a Agencia de Estafa

Un estimado de 20 personas se quedaron sin asistir al concierto de Luis Miguel, acusan de estafa a la agencia de viajes “Vívelo en Grande Tours”.

La salida era a las 6:00 de la mañana del día miércoles, misma fecha en la que el artista se presentaría en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, la unidad en el que viajarían no llegó a Soriana de Aeropuerto, lugar acordado por la misma agencia.

Kenia Ornelas Villalón, dijo sentirse afectada por fraude luego de que la agencia les quedó mal el día que debían hacer el viaje pese a que liquidó su pago, así como su acompañante.

Aunque reconoció que desde hace unos días comenzó a sospechar que algo no estaba bien.

“En el momento en el que no recibíamos comprobantes, empecé a dudar y le dije a mi comadre, esto está muy sospechoso, ella todavía creyendo fue a las oficinas y le dijeron que sí se iba a realizar el viaje pero que como no habíamos hecho el último pago, se supone que era antes del primero de noviembre no podíamos ir al viaje”.

“Eran pagos de 400 pesos, pero yo tenía dudas de hacer el último pago porque no contestaban desde el penúltimo pago”, dijo.

Indicó que, “mi comadre y yo pagamos 4 mil pesos cada una, pero nos han contactado otras personas diciendo que pagaron 11 mil pesos”.

Aclaró que recurrieron a instancias legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) así como con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

“Algunos fueron a la Fiscalía de Altamira y otros vamos a ir a PROFECO con los comprobantes de pago y esperar, vamos a denunciar por estafa”.

Agregó que, la empresa la bloqueó y por lo tanto ya no tiene contacto.

Javier Cortés