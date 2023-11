¿Qué es una relación abierta como la que tienen Alex Montiel y su esposa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Montiel, mejor conocido como ‘El Escorpión Dorado’, está en el centro de la polémica después de que se revelaran videos en los que aparace muy cariñoso con la modelo de Multimedios Fabiola Martínez, en un concierto de Peso Pluma. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales y dejaron a los usuarios preguntándose si el youtuber se habría separado de su esposa.

Furiosos, usuarios de las redes sociales acusaron de infiel a Alex Montiel, y lo intentaron cancelar por aparecer demasiado cariñoso con la modelo de Monterrey. Durante varios días, el ‘Escorpión’ fue la mayor tendencia del entretenimiento en México.

Sin embargo, el mismo ‘Escorpión Dorado’ y su esposa Dana Arizu salieron a disipar las dudas sobre su matrimonio y lo que dijeron dejó helados a los fans del famoso creador de contenido mexicano.

Escorpión Dorado niega romance, revela tener una relación abierta: “No hay infidelidad cuando la esposa está de acuerdo”

¿Qué dijeron ‘El Escorpión Dorado’ y su eposa sobre su relación abierta?

Dana Arizu y Alex Montiel revelaron en un video de YouTube que decidieron hablar tras lo ataques que recibieron en redes sociales. Estas son las claves de lo que revelaron sobre la relación abierta que mantienen:

• A lo largo de 15 años su relación se ha transformado de muchas maneras.

• No hay infidelidad cuando la pareja está de acuerdo y está platicado.

• Cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propiio juego.

• Son acuerdos que decidieron tomar como pareja

• No se van a separar ni están pensando en el divorcio.

• Seguirán juntos como pareja y como equipo de trabajo.

¿Qué es una relación abierta y cómo funciona?

Según el Centro de Psicología Cristina Vidal, una relación abierta es el acuerdo de ambas partes de abrir y tener el permiso de sostener relaciones sexuales de forma esporádica con otra persona que no es la pareja, sin considerarlo una infidelidad. La exclusividad sexual se acaba, dando paso a la apertura para relacionarse y con esto no sostener el matrimonio en la monogamia.

Las relaciones abiertas son más comunes de lo que creemos, sin embargo, siguen siendo un tabú, pues las parejas no suelen hablar de este tema de forma pública y mantienen sus acuerdos en secreto con el fin de evitar ser juzgados por la sociedad que no tiene bien visto una relación amorosa que no esté basada en la monogamia.

Aunque es derecho de cada pareja el discutir y poner sobre la mesa el tema de abrir la relación si sienten que quisieran explorar sexualmente con otras personas sin llegar a romper el romance principal o el matrimonio.

