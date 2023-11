¿Ed Maverick dejará de hacer música tras renunciar como “persona famosa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente el cantante de música alternativa de 22 años, Ed Maverick publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que dio a conocer las razones por las que decidió renunciar como “persona famosa”, luego de haber incursionado en la música en 2017.

Buenas tardes. Vengo a firmar (metafóricamente mi renuncia como persona famosa, como ente mediático o como figura pública. Yo soy un poeta de rancho que hace música en su taller de creación. Yo no doy fotos ni me presto como objeto para que le presuman a los demás algo que a nadie le importa”

Y es que el intérprete de “Fuentes de Ortiz” reveló que vive para tener momentos de calidad y respeto es decir tener conversaciones muy normales y no ser idealizado, mucho menos “un objeto de apariencia en redes”, por lo cual, dejó en claro que no le importa perder oyentes o seguidores con esta renuncia, pero detalló que no volverá a mostrar su cara ni su cuerpo en redes sociales.

Yo soy un humano como los demás y merezco vivir la vida como todos, independientemente de mi puesto de trabajo, de lo contrario voy a tener que dejar de existir. Les pido por favor DESPIERTEN”

¿Ed Maverick dejará de hacer música?

Sobre este anuncio, el cantante y ganador de un Grammy Latino en 2021 hizo una aclaración en otra publicación sobre el futuro de su música, pues dejó en incertidumbre a sus fans sobre si esto significaba retirarse completamente de la música:

La música la van a tener, por eso no se preocupen. De hecho pronto sale un cover bien bonito que me armé hace unos días escuchando corridos, el primer disco de los dos que les había comentado en entrevistas ya está grabado y en enero grabo el acústico que ya está compuesto”

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de seguir haciendo su música bajo otro pseudónimo y volvió a referir que normalmente está encerrado y cuando sale a la calle suele ser interrumpido en sus actividades diarias, lo cual no lo hace sentirse libre y mencionó sus deseos de querer ser desconocido.

Finalmente, el joven músico oriundo de Chihuahua refirió que esto no es personal ni tampoco odia a nadie, incluso dijo considerarse una persona tranquila que quiere vivir una vida normal, en paz, pues aseguró que se la merece.

Cabe recordar que en 2019 Eduardo Hernández, mejor conocido Ed Maverick fue acosado en internet y recibía decenas de comentarios negativos que lo llevaron a cerrar su cuenta de Twitter, conocida actualmente como X tras recibir amenazas de muerte sin motivo alguno a sus 18 años.

Con información de Excélsior