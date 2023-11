Atraen peregrinaciones a cien mil feligreses en Victoria

CD. VICTORIA, TAM.- A partir del 1 de diciembre arrancan las peregrinaciones de diferentes entes civiles, gubernamentales, privadas y escolares.

Isaías Salas Morales, párroco del Santuario, detalló que hasta la semana pasada iban 80 de estas anotadas en su agenda, pero hasta el día de hoy aumentaron a 100 y continúan llamando para apartar lugares.

“Yo conté hace unas dos semanas como unas 80, pero ya van cerca de 100 hasta ahorita, pero siguen hablando”. “Y entre ellas estamos hablando de parroquias, capillas, escuelas, colegios, instituciones de gobierno, inclusive muchas familias numerosas que por tradición vienen, la de los payasos también, inclusive grupos llamados Antorcha Guadalupana de diferentes municipios, movimientos de matachines que incluso vienen por su cuenta; son un alto número”.

El turismo católico en Ciudad Victoria, dejará una presencia de mínimo 100 mil fieles y paseantes tanto de capitalinos como de otros municipios y Estados en las festividades a la Virgen de Guadalupe. Son estadísticas aproximadas que seguramente ascenderán desde el 1 al 12 de diciembre, que es cuando en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se empieza con el docenario en honor a la virgen María.

El párroco del Santuario, Isaias Salas Morales, dio a conocer a Expreso que desde que inició con su encomienda en dicho templo, hace cinco años, contabiliza en los 12 días “bajita la mano” 100 mil visitantes, pero es una cifra que siempre se dispara conforme se presentan sus actividades.

Y es que no solamente son esos días, sino que es todo el mes de diciembre que los católicos y turistas acuden de visita a la casa de la madre de Dios, por lo que señala la afluencia siempre rebasa los 100 mil.

“Quizá algunos que escuchen este mensaje piensen que es exagerado, pero en verdad que no lo digo de esa manera y me animo a hacer un cálculo apoyado de la agenda parroquial porque ahí es donde se registra quien viene y cuantos vienen en cada peregrinación”.

“Ya tengo aquí 5 años y entonces puedo decir que más de 100 mil y me quedo cortísimo, porque yo me doy cuenta del número que participan en cada peregrinación y en la misa del 11 acá en las escalinatas, también en las misas del 12 en el templo, porque cada hora hay y entonces se quitan las bancas y dentro del templo caben una multitud y se tiene que multiplicar cada misa por cada hora al día, entonces de toda la gente que anda aquí, me quedo corto con 100 mil personas en el docenario”, dijo Salas Morales.

