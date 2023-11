EU ha capturado varios extraterrestres: exoficial de las Fuerzas Aéreas

David Grusch, un ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, causó revuelo luego de revelar que el gobierno estadounidense ha capturado no solo objetos voladores no identificados (OVNIs), sino también a sus pilotos extraterrestres. Los más escépticos aseguran que son palabras sin fundamentos, ya que no muestra pruebas, pero hay quienes le creen, pues Grusch cuenta una carrera destacada en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento.

Según Grusch, la cantidad de OVNIs estrellados en la Tierra asciende a un número de “dos dígitos”. Lo más impactante es que, tras estos accidentes, se habrían recuperado al menos diez entidades biológicas extraterrestres. Estas afirmaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, sugieren interacciones entre humanos y una variedad de seres de otro mundo, cuya fisiología desconcierta totalmente a los científicos.

¿Hay pruebas de que EU tenga extraterrestres?

A principios de este año, Grusch ya había causado revuelo al declarar que el gobierno estadounidense ha ocultado información sobre accidentes de ovnis durante décadas. Lo sorprendente de su testimonio es la mención de proyectos secretos dedicados a la ingeniería inversa de tecnologías alienígenas, y el hallazgo de “elementos biológicos no humanos” en los sitios de los accidentes.

Grusch, quien confiesa no haber visto pruebas directas de las naves o cuerpos extraterrestres, basa sus afirmaciones en conversaciones con altos funcionarios de inteligencia y militares. Estos contactos, según él, confirmaron que el número de cuerpos alienígenas recuperados es significativamente alto. Sin embargo, el origen exacto de estos seres sigue siendo un misterio, incluso para aquellos que han estado en contacto directo con el material recuperado.

¿Existe vida extraterrestre?

La existencia de vida extraterrestre es uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna y, hasta la fecha, no hay pruebas concluyentes que confirmen su existencia. A pesar de los esfuerzos de los astrónomos y científicos, que utilizan tecnología avanzada como telescopios espaciales y sondas para explorar planetas y lunas en nuestro sistema solar y más allá, no se ha encontrado evidencia irrefutable de vida más allá de la Tierra. Los descubrimientos de exoplanetas en la “zona habitable” de sus estrellas, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida, son prometedores, pero aún no se ha detectado vida en ellos.

Sin embargo, la búsqueda de vida extraterrestre es un área de intenso interés y especulación. La astrobiología, el estudio de la vida en el universo, explora la posibilidad de que organismos simples, como microbios, puedan existir en ambientes extremos en otros mundos, similares a aquellos encontrados en lugares extremos de la Tierra. Aunque actualmente no tenemos evidencia concreta de vida extraterrestre, la vastedad del universo y los continuos avances en tecnología y exploración espacial mantienen viva la esperanza y la curiosidad sobre lo que podríamos descubrir en el futuro.

