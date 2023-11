Hasta Encontrar Justicia en la Muerte de Yohnn: Madre

Yohnn murió minutos después de que la motocicleta que conducía se vio involucrada en una colisión vehicular en Tampico.

En los últimos instantes de vida fue auxiliado por personal del centro de salud, aunque fue en vano.

Mientras el joven respiraba por última vez, el vehículo que impactó a Yohnn se alejó del lugar sin detenerse a prestarle auxilio.

A casi una semana, la muerte del joven repartidor de comida sigue impune.

Tres hijas, su madre, sus tías, tíos, familiares y amigos le lloran diariamente y piden que se aceleren los trabajos de investigación.

HASTA ENCONTRAR JUSTICIA

“No voy a descansar hasta que se haga justicia. Así pasen seis, siete años, el resto de mi vida yo tengo que encontrar a los asesinos, porque esa es la palabra correcta: son los asesinos de mi hijo, porque ellos le arrebataron la vida”

Ana Genoveva Lugo Quiroga, madre del motociclista, comparte con La Razón el momento que enfrentan llenos de tristeza, coraje, impotencia y rabia de que tras poco más de una semana, no se encuentra al conductor ni el coche involucrado en el percance registrado en el bulevar perimetral y calle Laguna.

“”Me siento desesperada, preocupada porque ayer desgraciadamente fueron ocho días que mataron a mi hijo, porque así lo puedo decir abiertamente: ¡mataron a mi hijo!”.

” Ahorita, yo me siento desesperada porque no me dan solución de nada. Usted sabe que, aunque se oiga feo y disculpe las palabras que voy a usar, pero dice el dicho “Con dinero baila el perro”.

Ellos traían una camioneta muy buena, yo no sé de vehículos, las personas que saben de vehículos dicen que es una camioneta buena, ¿No cree que puedan ir a dar dinero para que el caso se cierre, le dan un carpetazo, como se dice?”, comentó.

La mujer, reconoce que se siente impotente de no tener las respuestas que espera de las investigaciones.

“No sé cómo explicar la impotencia tan grande de no tener el apoyo, supuestamente de las personas que nos deben de cuidar, que nos den una respuesta. Como hace días que mataron a una señora, que casualidad que luego la encontraron. Porque la siguieron con las cámaras, ¿A poco no pueden hacer lo mismo? ¿O de que se trata? Para que me escuchen, ¿No tendrán hijos?, no sienten el mismo dolor que yo siento, por lo que yo estoy pasando ahorita. Imagine estar en mi casa, pensando que mi hijo venía a verme en un rato de su trabajo y decirme: ¿mama ya comiste? ¿que necesitas? ¿Estas bien? ¿Ahora quién me va a decir eso?”.

QUE HAGAN SU TRABAJO

“que hagan su trabajo, que se pongan cinco minutos en mis zapatos, se lo juro que, si ellos estuvieran pasando por este fregado dolor que yo siento, esta impotencia, y estando en el lugar que ellos están moverían cielo, mar y tierra para que les ayudarán”, dice Lugo Quiroga.

UNA SEMANA Y SIGUE SIN RESOLVERSE

“Lo que nos comentaron es que la Policía ya andaba preguntando lo que es ahí con los vecinos, en una panadería estaban parados preguntando, pero apenas ayer lo hicieron. Ya ocho días y no se habían movido para nada. apenas ayer fue que empezaron a moverse, sabiendo que están las cámaras del hotel, las cámaras del C-5 por lado y lado y ellos no han hecho nada, absolutamente nada, o sea ya es para que hubieran esclarecido y no.

Carmen Judith Quiroga Hernández, tía del joven muerto en el accidente informó que fueron ellas las que obtuvieron un video y algunas imágenes del día del accidente.

“Ese mismo día, que pasaron los hechos mi hermana y yo nos movimos a preguntar y so obtuvimos un video por parte de la tortillería que está en la esquina, fue ellos los que nos dieron este video que nosotros tenemos y hay una casa, en donde la señora nos mandó unas capturas que ellas tiene, porque realmente se ve la camioneta, pero no se ven las placas, no se alcanza a ver nada”

Sin embargo, comenta que es necesario que las investigaciones se dirijan a la identificación del vehículo que se vio involucrado en el percance.

“Ellos pueden esclarecer ese video para poder ver esas placas, de hecho, ellos no tienen ningún video o no sé si ayer, que se movieron les hagan pasado algún video. Pero no hay más claridad que el video del hotel; el vídeo del hotel lo dice todo, igual las cámaras del C5 que están por lado y lado”

CAMIONETA BLANCA

La familia compartió que se trata de una camioneta blanca sin que se pudiera aportar mayor información sobre las características.

“Es una camioneta blanca, la verdad no sabría decirle la marca, si vemos que va la persona, lleva de plano una playera roja, la playera roja se le ve a la persona que va conduciendo, pero de ahí en fuera no vemos más.

Es una persona que lleva blusa, playera, camisa, no sé, pero es de color roja. no son de la tercera edad, y son un hombre y una mujer”, dice la tía.

“SIEMPRE ME VACILABA”

“Ese día, mi hijo cuando se fue de aquí, se fue a la carnicería porque iba a dejar ese pedido, póngale que esa fue la última hora que yo ví a mi niño.

Siempre me vacilaba, él era bien vacilado, cada ocurrencia como si fuera un niño de 10, 8 años. no sé. Me decía que miau, le llamaba la atención y me decía “¡ay , tu mamá, mami!, o se cosas así, locas de é y pues así lo quiero recordar joven”, dice la madre.

La mujer explica que quedan en el desamparo sus tres hijas, a la espera de que puedan obtener un apoyo.

“No tengo los medios, he estado buscando de una manera u otra que la gente me ayude, hemos compartido fotos de mi hijo con sus niñas, porque dejó tres niñas todas son menores de edad; apenas van entrando a primer año(gemelas), la bebe entró al kínder”.

DATOS

Yohnn Deivy Silva Lugo

24 años

residente de Santa Elena

“”Es nuestro coraje, porque mi sobrino, todavía cuando lo impactaron, mi sobrino lo que cuentan las personas, mi sobrino salió volando y el todavía cayo con vida y ellos no fueron ni capaces de pararse para ver, ni para auxiliarlo, ni nada”.

“Yo quiero dar con los asesinos de mi hijo. Que paguen” Lugo Quiroga.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón