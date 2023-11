AMLO acusa a jueza de corrupción por amparar al ‘Nini’, jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó hoy 28 de noviembre que Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, detenido en Culiacán, Sinaloa, y señalado como presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, haya obtenido una suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos.

El 24 de noviembre, la jueza del juzgado cuarto de distrito, en materia de amparo de la CDMX, María del Carmen Sánchez Cisneros, frenó la extradición de ‘El Nini’ a Estados Unidos, al concederle una suspensión provisional.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró como “muy lamentable” la forma en la que se llevó a cabo el proceso judicial de El Nini.

“Se detiene (a El Nini) y una jueza, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado, qué es eso; si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte y el consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces”.

El Presidente aprovechó el tema para insistir en que “hace falta limpiar el Poder Judicial”, y seguir poniendo sobre la mesa su propuesta de “que sea el pueblo el que elija”.

El 27 de noviembre, López Obrador refutó a los ministros que consideran inviable se sean electos por voto popular, y señaló que bastaría con definir los requisitos mínimos necesarios para aspirar al cargo, lo cual retomó este martes.

“No solo es la elección del juez, magistrado, ministro; la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento”.

Por último, criticó que “si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, está un poco exagerado. Están levitando porque eso ni es constitucional, es antidemocrático; no lo va a permitir el pueblo”.

