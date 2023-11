Buscan Nuevo Acuerdo con Chedraui en Tampico

El pasado 22 de marzo de 2023 se aprobó un proyecto de remodelación de Plaza Crystal Tampico en la que el Grupo Comercial Chedraui anunció que invertiría 95 millones de pesos, sin embargo, el 14 de noviembre los condóminos rechazaron el proyecto debido a que consideraron que la reestructuración de la distribución los afectaría.

Ante esta resolución, Chedraui publicó un comunicado en una de las puertas del centro comercial en la que anunció que el Comité de Inversiones y Expansión del Grupo Comercial Chedraui habría decidido cancelar el proyecto de remodelación de Plaza Crystal y cerrar la tienda a inicios del próximo año.

“Se hace de su conocimiento que después de una cuidada revisión y consideración de diversos factores, incluyendo tiempos, riesgos de inversión, e incertidumbre que generan este tipo de acciones, el Comité ha tomado la difícil decisión de:

– Cancelar el proyecto y la inversión de los $95,000,000.00 (noventa y cinco millones de pesos 00/100.M.N.) que estaban destinados a la remodelación del Centro Comercial y

– Cancelar las operaciones de la Tienda de Autoservicio Tampico 1 (la Sucursal) a más tardar con fecha 30 de enero de 2024.”

La desavenencia entre el grupo comercial y los condóminos de Plaza Crystal ponen en riesgo la operación de los pocos comercios y peligran además cientos de empleos que se generan en este complejo comercial, uno de los más importantes de la región y el de mayor antigüedad en la misma.

Tras la decisión tomada por los condóminos la semana anterior de revocar los acuerdos y la autorización que se otorgaron en la asamblea general extraordinaria del pasado mes de marzo y por el anuncio de Grupo Chedraui, se convocó a una reunión a las 10 horas del lunes 27 de noviembre, sin embargo la asamblea no se celebró por falta de quórum.

Un comunicado por parte de la administración de la plaza comercial convocó a una segunda reunión que se celebraría el próximo jueves 30 de noviembre, en el que se prevé además la participación de representantes del Grupo Comercial Chedraui en el que buscarán negociar la permanencia de la tienda de autoservicio y una nueva planeación para la remodelación.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tampico, Carlos Muñoz, dijo que varios propietarios de locales y de tiendas que operan dentro del centro comercial pertenecen a este grupo empresarial y han externado su preocupación de que la remodelación, por como fue estructurada, terminará por afectar la operación de los pequeños comercios.

“La remodelación implica sí hacer una tienda totalmente nueva, pero obviamente el tema de los locales ya existentes tiene que quedar con los accesos estratégicos que les beneficia a todos y que no estén impactando de manera negativa el proyecto a los negocios que no moverían la posición que se tiene. Si sé que la idea es hacer la tienda nueva, no sé si enfrente o en donde mismo, pero la idea es que el proyecto que presenten de remodelación tiene que dejar conforme a la mayoría de los locatarios ”, señaló.

Reveló además que uno de los factores que generó la desavenencia sería que Chedraui no presentó el proyecto completo, por lo que en la asamblea de marzo pasado, los condóminos lo habrían aprobado sin saber cómo quedaría la distribución.

“Aquí el detalle es que cuando el proyecto se les presenta, al parecer no va tan detallado para saber si el impacto que tendrá en los negocios ya instalados va a ser positivo o negativo, que en este caso la inversión va a ser muy fuerte, y la idea es que si se lleva acabo, sea para bien de todos los establecimientos y no solamente para un lado, es por eso que están buscando llegar a ese acuerdo”, dijo.

Muñoz González dijo a LA RAZÓN que los locatarios y representantes de la tienda ya tuvieron una asamblea en la cual no se pudo llegar a un acuerdo, “no solamente es un propietario, sino que son varios locatarios y la verdad es que están tratando de llegar un acuerdo en el cual todos se vean beneficiados y no solamente un solo locatario el más beneficiado con la remodelación”.

Sobre el anuncio del cierre de operaciones de la tienda Chedraui en Plaza Crystal, el dirigente camaral de Tampico, dijo que no es una decisión definitiva, pues esta misma semana realizarán una nueva asamblea en la que buscarán llegar a un nuevo acuerdo.

“No es un hecho todavía qué se van, aún no se ha llevado a cabo la siguiente asamblea, que será hasta el día 30, y es en donde los locatarios estarían informando de algo acordado de cualquiera que sea la respuesta, pero no aún en este momento”, precisó.

El Presidente de la Canaco dijo que es un tema que se debe resolver entre particulares, pero la Cámara Nacional de Comercio está abierta a fungir como mediador para que se logre un acuerdo que beneficie a todas las partes.

“Es un tema de particulares y lo único que puede hacer Canaco, es ofrecer el organismo para ser un punto medio, en el cual busquemos llegar a acuerdos entre los distintos negocios que están ahí establecidos, pero sí es un tema totalmente privado de los propietarios que están instalados”.

El Grupo Comercial Chedraui es una empresa con tres segmentos de negocio divididos en Autoservicio en México; Autoservicios en Estados Unidos; y una División Inmobiliaria, que en los últimos años ha impulsado una estrategia de crecimiento importante, con la cual, incluso realizaron la compra de las tiendas de la empresa Arteli.

Actualmente la cadena cuenta con 438 sucursales en México, de las cuales 205 son Tienda Chedraui, 76 Super Chedraui, 8 Súper Che, 113 Supercito y 36 Tiendas Arteli; dentro de ellas, se cuenta en formato selecto con 28 Tiendas Chedraui, 14 Super Chedraui y 5 Supercitos, además en Estados Unidos, ya operan en California, Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México, con una red de 377 Supermercados, de los cuales, 253 operan bajo el nombre de Smart & Final, 65 con el concepto El Super, y 59 como Fiesta.

Omar Reyes/ Expreso-La Razón